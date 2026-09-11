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Política

Daniel Vorcaro tem novo depoimento marcado pela PF; veja a data

Banqueiro deve prestar esclarecimentos sobre as investigações envolvendo o Banco Master e operações com o BRB

O Liberal com informações da AE
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Daniel Vorcaro deve prestar novo depoimento à PF em setembro. (Foto: Divulgação/ Banco Master)

A Polícia Federal marcou para a próxima terça-feira (15) um novo depoimento de Daniel Vorcaro, banqueiro investigado por suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master e operações realizadas com o Banco de Brasília (BRB).

A oitiva havia sido agendada anteriormente para o fim de agosto, mas acabou adiada após um pedido da defesa. Um novo adiamento é esperado diante da alegação dos advogados de que ainda não tiveram acesso a todos os documentos relacionados ao caso.

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A data prevista para o depoimento coincide com uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que trata de uma possível investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes e a relação dele com Vorcaro.

Há movimentações no STF para que a sessão seja remarcada. A intenção é garantir mais tempo para a análise de documentos e informações que se tornaram públicos nos últimos dias.

O caso ganhou novos desdobramentos após a divulgação de informações sobre a relação entre Vorcaro e integrantes de diferentes setores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Vorcaro foi preso em novembro

Daniel Vorcaro foi preso em novembro do ano passado, quando tentava deixar o país. Na ocasião, ele era investigado por suspeitas relacionadas à emissão de títulos de crédito falsos destinados a instituições financeiras.

No mesmo dia da prisão, o Banco Central determinou a liquidação do Banco Master.

Desde então, outras investigações passaram a apontar para uma possível rede de relações envolvendo o banqueiro e políticos de diferentes partidos, além de integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Relação com Alexandre de Moraes é investigada

A relação entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes também passou a ser alvo de questionamentos. Informações divulgadas nas últimas semanas apontam para conversas entre os dois e supostos pedidos do banqueiro relacionados às investigações sobre o Banco Master.

Entre os episódios citados estão pedidos para que Moraes atuasse junto ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Também foram mencionadas negociações envolvendo um contrato de R$ 131 milhões entre Viviane Moraes e Vorcaro, além de conversas sobre uma possível saída do banqueiro do país antes da prisão.

Outros pontos divulgados envolvem pagamentos ao escritório Barci de Moraes e a suposta autorização de cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para os filhos do ministro.

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