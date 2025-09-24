COP 30 em Belém: plano de mobilidade e fechamento de ruas será divulgado em breve

Durante a coletiva realizada nesta quarta-feira (24) com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, o prefeito Igor Normando afirmou que a mobilidade urbana em Belém será reforçada como parte da preparação para a COP 30. Ele destacou que o município, em parceria com o governo estadual, está elaborando um planejamento amplo para garantir segurança e fluidez no trânsito durante o evento. Entre as medidas estão o recesso em escolas e órgãos não essenciais, ampliação de linhas de ônibus e ajustes na operação do transporte público para atender tanto visitantes quanto moradores da cidade.

“Estamos organizando tudo para que, tanto quem nos visita quanto quem mora em Belém, tenha tranquilidade e segurança no deslocamento durante a COP”, afirmou o prefeito.

A vice-governadora Hana Ghassan acrescentou que o plano de mobilidade não contempla apenas o entorno do evento, mas toda a cidade. Ela ressaltou que haverá medidas especiais durante a cúpula de líderes, quando ruas próximas aos locais de hospedagem de chefes de Estado serão temporariamente fechadas, e que essas informações serão divulgadas próximo ao evento. “Ninguém realiza um evento dessa magnitude sem um exercício para entender o fluxo de mobilidade. É um grande planejamento, que já está bastante adiantado”, disse.

Entre as obras previstas para melhorar o tráfego em Belém estão a entrega do BRT, cinco novos viadutos, pavimentação de canais e intervenções em corredores logísticos importantes, além da Rua da Marinha, que interliga diversos bairros. Hana ressaltou que essas intervenções fazem parte de um plano integrado para garantir a circulação de pessoas durante a COP 30 e deixar um legado para a cidade.

A vice-governadora garantiu ainda que, próximo ao evento, será apresentado um plano detalhado à população com todas as informações sobre alterações no trânsito, ruas fechadas, pontos de transporte como Uber e táxi e rotas alternativas. O objetivo, segundo ela, é garantir que moradores e visitantes possam se organizar e que a mobilidade urbana funcione de forma eficiente durante a conferência climática.

Entenda como o governo vai impulsionar o turismo durante a COP 30

A vice-governadora Hana Ghassan ressaltou que a COP 30 também impulsiona a preparação do Pará para receber turistas. Segundo ela, o governo estadual trabalha em parceria com o setor empresarial para estruturar roteiros e capacitar profissionais, garantindo desde a recepção no aeroporto até o atendimento em hotéis e pontos turísticos. “Desde o taxista que recebe o turista no aeroporto já poderá indicar locais de visitação. É todo um trabalho desenvolvido para que a economia do turismo se fortaleça no nosso estado”, afirmou.

Entre as ações destacadas, estão a divulgação de atrativos como a Basílica de Nazaré e as ilhas do Combu, que devem receber maior visibilidade durante o evento. Hana frisou que a meta é transformar a COP 30 em uma oportunidade de projeção do Pará no cenário internacional, consolidando o turismo como um dos legados da conferência.