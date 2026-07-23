Ciro indica que PP não comporá chapa de Flávio nem será oposição ao próximo governo eleito

O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PI), indicou a aliados que o partido vai adotar neutralidade na eleição nacional. A decisão fragiliza o pré-candidato do PL à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que fica mais isolado na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O dirigente também tem dito a aliados que não deve ser oposição ao Palácio do Planalto a partir de 2027, independentemente de quem vença as eleições de outubro, e que Lula parece hoje mais perto da vitória do que Flávio.

A neutralidade na eleição é uma posição consensuada no partido para permitir que os Estados fiquem livres para apoiarem quem quiserem localmente, ampliando a bancada de deputados federais eleitos pela Federação União-PP, segundo interlocutores de Ciro.

Na prática, isso significa que o PP não vai apoiar o filho mais velho do ex-presidente na disputa pelo Palácio do Planalto. Ciro foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, responsável por sua articulação política.

A equipe de Flávio apostava na coligação com União-PP a nível nacional para ganhar maior tempo de propaganda na TV e no rádio, uma vez que as cotas são divididas de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos na aliança dos candidatos. O PT de Lula terá consigo PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede.

Procurados pelo Estadão, tanto Ciro quanto o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio, negam que a negativa tenha sido dada na reunião que o dirigente do PP teve com Flávio em Brasília nesta quarta-feira, 22.

A decisão de não tomar lado na disputa presidencial é uma demanda das lideranças regionais, uma vez que o PP recebe votos da esquerda em Estados do Nordeste e da direita no Sul e Sudeste. Em Estados como Piauí, Pernambuco e Paraíba, por exemplo, estar associado a Flávio Bolsonaro pode prejudicar a campanha eleitoral de diversos candidatos.

Há Estados, entretanto, em que PP e PL estarão no mesmo palanque, como é o caso de Mato Grosso do Sul (com o governador Eduardo Riedel no PP e os dois candidatos ao Senado pelo PL) e São Paulo (onde PP e PL farão dobradinha ao Senado, apoiados pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos).

Em outros Estados, há disposição para caminharem juntos, mas a conjuntura tem prejudicado alianças: No Rio de Janeiro, o PP retirou a vice do candidato bolsonarista ao governo, Douglas Ruas; e em Santa Catarina a chegada de Carlos Bolsonaro (PL) e a permanência de Caroline de Toni (PL) na chapa afugentaram um aliado leal da aliança, o senador Esperidião Amin.

Além de facilitar os palanques estaduais, outra motivação para a neutralidade foi o incômodo de Ciro com a falta de uma defesa pública de Flávio ao presidente do PP durante a fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que teve o senador como alvo, em maio.

A aliados, o presidente do PP lembra que até Lula se manifestou sobre o assunto. "A Polícia Federal cumpriu uma decisão judicial. Eu espero que todas as pessoas investigadas sejam inocentes", disse o petista na ocasião.

Flávio, por sua vez, tentou se afastar de Ciro. "Olha, vocês querem me vincular com o Ciro Nogueira, mas o Banco Master é do Lula", afirmou em maio.

Interlocutores do senador afirmam que Ciro ficou magoado com o episódio. Além disso, a decisão tem um componente pragmático. Na disputa por uma das duas vagas ao Senado no Piauí, o presidente do PP aparece empatado com o deputado Júlio César (PSD) - o senador Marcelo Castro (MDB) surge em primeiro.