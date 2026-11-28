Carta de Belém encerra X Encontro Nacional dos Tribunais de Contas

Após quatro dias, X Congresso Nacional do Tribunal de Contas (X ENTC) se encerrou nesta sexta-feita (27), no Hangar, em Belém ( Foto: Divulgação / TCE-PA )

A divulgação da Carta de Belém marcou o encerramento do X Congresso Nacional do Tribunal de Contas (X ENTC), que iniciou na terça-feira (24) até esta sexta-feita (27), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O documento aprovado, à unanimidade, faz recomendações às Cortes de Contas do país.

A carta foi lida pela diretora científica do encontro, a conselheira do Tribunal de Contas do Pará, Rosa Egídia C. Lopes. O documento sistematiza os temas dos debates, reafirmando os compromissos constitucionais sobre o papel dos Tribunais de Contas na construção do desenvolvimento do Brasil.

Com o tema ‘Controle externo, desenvolvimento socioeconômico e redução das desigualdades’, o evento tratou dessas três dimensões que precisam ser compreendidas de maneira integrada.

Entre as recomendações do documento, destaque para a arrecadação com justiça, a distribuição com equidade, o planejamento com responsabilidade, além de execução com eficiência e a avaliação com rigor.

O documento destaca, por exemplo: “A democracia tem como fundamento a soberania popular, expressa por meio do voto. Mas não se esgota nas urnas. Pressupõe o respeito às instituições, aos direitos fundamentais, à pluralidade de ideias e à harmonia entre os Poderes".

Temos alcançado inúmeros espaços na mídia nacional com agendas positivas. É verdade que temos muito o que melhorar ainda, mas se é uma construção, o caminho estamos criando. E a Carta de Belém revela muito disso. Revela o quanto avançamos, o quanto nós precisamos caminhar no próximo ano”, declarou.

Anfitrião do X ENTC, o Presidente do TCE-PA, Conselheiro Fernando Ribeiro, agradeceu o apoio de todos na realização do evento. “Valeu a pena pela experiência, pela possibilidade de recebermos na nossa Belém e no nosso Pará todas as Cortes de Contas do Brasil. E Belém passou a ser a sede nacional do controle externo”, comemorou Fernando Ribeiro.

A Conselheira Mara Lúcia, do TCMPA, destacou os bons resultados do Encontro. “E o resultado dessa união foi justamente a confecção dessa Carta de Belém, onde estão apresentados todos os propósitos para que cada vez mais o sistema de controle externo avance e contribua para a transformação de vidas de tantos que precisam, principalmente os mais vulneráveis”, comentou.

Além da Carta, o encontro também divulgou o Manifesto de Belém, com 12 recomendações específicas para o poder público realizar obras e serviços de proteção à infância e a gestantes, visando protegê-las de eventos climáticos.

Infância - Na ocasião foi realizada também a Leitura do Manifesto de Belém, que traz a tônica da proteção em diversos níveis de crianças e gestantes pelo poder público, o qual deve se comprometer a assegurar os direitos das crianças de 0 a 6 anos no Brasil e da mulheres gestantes, por meio da vigilância dos Tribunais de Contas, congregados pela Atricon e o IRB. Doze recomendações, incluindo emissões de alerta e recomendações de obras e demais ações efetivas compõem o Manifesto.

A cerimônia encerrou com o agradecimento do presidente da Atricon, Edilson Silva, afirmando que o ano foi de muito trabalho e de muita união do Sistema Tribunais de Contas.

“Temos avançado e a Carta de Belém revela isso e o quanto precisamos caminhar no próximo ano”, disse.

O presidente do IRB, conselheiro Inaldo Paixão, evidenciou o valor simbólico da realização do X ENTC em Belém. “Quando eu cheguei aqui nesse espaço e vi a magia dos barcos, nunca vi nada tão simbólico, tão encantador, tão brasileiro, tão belo. Aqueles barcos que decoraram o Hangar significam que precisamos, enquanto controle público, navegar. Navegar é preciso e sempre com o controle”, afirmou ele.