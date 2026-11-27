Camilo viaja com Lula para o Rio, mas anúncio para Casa Civil pode ficar para próxima semana

A expectativa é que o anúncio seja antes da viagem do presidente à cúpula do Mercosul, na quinta-feira, 3.

O líder do PT no Senado, Camilo Santana (CE), deve ser confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o chefe da Casa Civil em seu quarto mandato na próxima semana. A expectativa é que o anúncio seja antes da viagem do presidente à cúpula do Mercosul, na quinta-feira, 3.

Como mostrou o Estadão, Lula e Camilo se reuniram na noite de quinta-feira, 26, no Palácio da Alvorada, pouco depois de o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, se encontrar com o presidente para aceitar o convite para o Ministério da Fazenda.

Aliados do senador negam que ele também tenha recebido um convite na noite desta quinta, mas sua indicação para a vaga está consolidada, segundo fontes ouvidas pela reportagem. Auxiliares do presidente dizem no Palácio do Planalto que, na Nova Zelândia, o líder do PT no Senado não só já é ministro da Casa Civil como começou a despachar, em uma brincadeira com o fuso horário do país, como publicou o Estadão.

Lula e Camilo estão juntos ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 27, para eventos na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, e no Hospital Universitário Graffrée e Guinle da Unirio, na capital fluminense. O senador estava no palco do evento na universidade, ao lado de outras autoridades, nesta manhã.

O presidente da República vinha fazendo desenhos nos últimos dias sobre o núcleo duro de seu governo. A ideia de ter Camilo no "coração do governo" era o principal dos planos de Lula, mas ainda não estava fechada pelo presidente.

O encontro tête-à-tête de Lula com o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad no início desta semana foi o que praticamente selou a ida de Camilo Santana para a Casa Civil. Haddad vinha deixando claro nos bastidores que o único cargo que aceitaria seria justamente a Casa Civil. Não gostaria de um "prêmio de consolação", como uma secretaria vinculada à Presidência ou outro ministério.

Na conversa com Lula, Haddad disse que não pretendia participar do governo. Durante esse processo de negociação, estava claro para petistas que a disputa estava afunilada entre os dois ex-ministros da Educação. Apesar de aliados do presidente acreditarem que Haddad largaria na frente pela relação de décadas com Lula, o trabalho de Camilo no segundo turno agradou ao presidente.

O ministro da Casa Civil é visto como o "coração do governo" por fazer a articulação entre todas as pastas em nome do presidente. No primeiro governo Lula, o chefe foi José Dirceu, substituído depois por Dilma Rousseff, que veio a ser a candidata à sucessão de Lula em 2010. No terceiro governo, o escolhido foi o ex-governador da Bahia Rui Costa.

Camilo deve ser o segundo ministro a ser anunciado para o quarto mandato de Lula. A expectativa é que o chefe da Segurança Pública também seja anunciado. O vice-presidente Geraldo Alckmin é o favorito para o posto, como mostrou o Estadão.