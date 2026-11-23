Câmara dos Deputados vota urgência para ajuste fiscal e pode aprovar mérito

A Câmara dos Deputados inicia a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP 299/2026), que concentra as medidas de ajuste fiscal do governo com impacto de cerca de R$ 50 bilhões para 2027.

O projeto de lei complementar do governo federal com medidas de ajuste fiscal (PLP 299/2026) pode ser aprovado nesta segunda-feira, 23, na Câmara dos Deputados.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocou na pauta desta segunda um requerimento de urgência para acelerar a tramitação da proposta. Com a urgência, os deputados podem apreciar o ajuste em seguida.

O deputado federal Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), relator do ajuste fiscal na Câmara, divulgou o seu parecer na quinta-feira, 19, sem propor alterações no texto aprovado pelo Senado Federal.

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Benevides tem conversado com as bancadas desde a semana passada. Nesta segunda, o relator tem uma reunião prevista com os deputados do PL.