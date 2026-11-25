Câmara conclui aprovação do Pronaf Marajó e amplia apoio à agricultura familiar

Projeto prevê crédito especial e assistência técnica para produtores dos municípios do arquipélago e segue para sanção presidencial

Proposta de autoria do senador Zequinha Marinho já havia sido aprovada pelo Senado e recebeu aval da última comissão da Câmara dos Deputados ( Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado )

A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira (25) a tramitação do projeto que cria o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar do Marajó (Pronaf Marajó). A proposta, de autoria do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), já havia sido aprovada pelo Senado Federal e recebeu parecer favorável na última comissão responsável por sua análise na Câmara, consolidando uma importante conquista para os agricultores familiares do arquipélago.

O projeto estabelece condições especiais de crédito, assistência técnica e extensão rural para produtores familiares dos municípios marajoaras, seguindo modelo semelhante ao Pronaf voltado para o semiárido nordestino. O objetivo é ampliar o acesso a políticas públicas e estimular o desenvolvimento econômico de uma das regiões com os maiores desafios sociais do país.

Para Zequinha Marinho, a aprovação representa um marco para o fortalecimento da produção rural e para a redução das desigualdades históricas enfrentadas pela população do Marajó.

“Estamos dando um passo decisivo para transformar a realidade do arquipélago. O Pronaf Marajó foi pensado para oferecer oportunidades, incentivar a produção, gerar emprego e renda e garantir que os agricultores familiares tenham acesso às ferramentas necessárias para crescer e prosperar”, afirmou o senador.

A proposta altera a Política Nacional da Agricultura Familiar para incluir, entre seus princípios, a redução das desigualdades sociais e regionais. Também determina tratamento diferenciado para agricultores e empreendimentos familiares rurais do Marajó, especialmente em relação às linhas de financiamento e aos serviços de assistência técnica.

Distorções

A criação de uma linha específica para a região busca corrigir distorções históricas na distribuição do crédito rural. Estudos e análises apresentados durante a tramitação da matéria apontaram a baixa participação da Região Norte nos recursos disponibilizados pelo Pronaf, apesar da importância da agricultura familiar para a economia local.

O arquipélago do Marajó reúne alguns dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil e enfrenta dificuldades estruturais que limitam o crescimento econômico e a geração de oportunidades. A expectativa é que o Pronaf Marajó amplie os investimentos no campo, fortaleça a produção rural e contribua para melhorar a qualidade de vida das famílias marajoaras.

Apoio ao pequeno produtos

Criado para financiar atividades de custeio, investimentos, modernização, beneficiamento e industrialização da produção familiar, o Pronaf é uma das principais políticas públicas de apoio ao pequeno produtor rural brasileiro. Com a aprovação do Pronaf Marajó, a região poderá contar com instrumentos mais adequados às suas necessidades e realidades locais, ampliando as perspectivas de desenvolvimento sustentável para milhares de famílias do arquipélago.