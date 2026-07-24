Caiado compara crise entre Flávio e Michelle Bolsonaro a 'Casos de Família'

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) comparou a reconciliação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao programa "Casos de Família".

A declaração foi dada nesta quinta-feira, 23, horas depois de Flávio publicar vídeo pedindo desculpas à madrasta.

"Enquanto uma família que conhecemos resolve questões internas como se estivesse em um episódio do programa Casos de Família, eu sigo trabalhando para construir um projeto de futuro que nos liberte, de uma vez por todas, das garras do PT e de qualquer outro projeto ideológico", afirmou o ex-governador no X.

"Casos de Família" foi um programa de auditório exibido pelo SBT que apresentava conflitos familiares e disputas do cotidiano levados ao palco por participantes anônimos. O formato ficou marcado por embates acalorados entre parentes e desavenças expostas ao público.

Michelle Bolsonaro e Flávio entraram em guerra pública no dia 24 de junho deste ano. A ex-primeira-dama publicou um vídeo acusando Flávio de ter a humilhado e a maltratado por posicionamento contrário ao apoio do PL a Ciro Gomes no Ceará.

O senador buscou conter os danos à campanha com um pedido de desculpas em vídeo logo no dia seguinte, mas não foi aceito por Michelle. Em paralelo, Flávio também lançou pacote voltado ao público feminino para conter a crise.

Nesta quinta-feira, o pré-candidato publicou outro vídeo pedindo desculpas e união para as eleições. Desta vez, Michelle aceitou o pedido e publicou outro material elogiando a postura de Flávio.