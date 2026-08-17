BTG/Nexus: Lula tem 47% e Flávio 44 % no 2º turno, seguem empatados tecnicamente

A pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (17), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. Ele aparece com 47% das intenções de voto contra 44% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Apesar da vantagem numérica, os dois candidatos estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro do levantamento.

Este resultado se mantém igual ao da pesquisa anterior, divulgada em 10 de agosto. Em um levantamento realizado no dia 3 de agosto, Lula registrava 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tinha 45%. A soma de votos brancos, nulos ou de quem não escolheu nenhum candidato chega a 8%, com 1% dos eleitores não sabendo em quem votar.

A pesquisa BTG/Nexus também simulou um segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD). Neste cenário, há um empate técnico, com o presidente pontuando 46% e o ex-governador de Goiás, 42%. Em comparação com o levantamento anterior, Lula apresentou uma oscilação de um ponto para baixo (dentro da margem de erro), enquanto Caiado permaneceu com o mesmo índice. Os votos brancos, nulos ou para nenhum somam 11%, e 2% dos eleitores não souberam responder.

Outros Cenários de Segundo Turno

Em uma eventual disputa de segundo turno contra Romeu Zema (Novo), Lula venceria o ex-governador mineiro por 46% a 41%. No levantamento anterior, o presidente registrava 47% das intenções de voto, enquanto Zema mantinha os mesmos 40%. Para este confronto, os votos brancos, nulos ou nenhum dos candidatos totalizam 11%, e 2% dos eleitores não sabem.

No confronto contra o ativista Renan Santos (Missão), a pesquisa aponta que Lula seria reeleito com 47% dos votos, contra 37% de seu adversário. Neste cenário, os votos brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 14%, e 3% dos eleitores não souberam responder. Na simulação de segundo turno anterior, Lula liderava por 46% a 37%.

Metodologia da Pesquisa

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 entrevistados com 16 anos ou mais. As entrevistas foram realizadas por telefone entre os dias 14 e 16 de agosto. O levantamento possui uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%. Ele está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03317/2026.