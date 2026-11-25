Brasil busca representante argentino alternativo a Milei para a posse de Lula, diz Celso Amorim

O assessor especial da Presidência da República e ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, Celso Amorim, afirmou nesta quarta-feira, 25, que o governo brasileiro estuda uma alternativa para ter uma representação da Argentina na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o quarto mandato. O presidente do país, Javier Milei, não será incluído na relação de autoridades estrangeiras convidadas para a cerimônia em 5 de janeiro.

Amorim não detalhou quem poderia ser convidado, mas afirmou ser importante mandar um recado de que o problema é com o governo Milei, não com a população argentina. "Espero que seja possível encontrar alguma forma de mandar um recado de que não temos nada contra o povo argentino, com a nação argentina. Ao contrário, de todas as relações estratégicas, é a mais estratégica", disse em entrevista ao UOL.

Segundo apurou o Estadão, não houve uma reunião específica para "bater o martelo" sobre a exclusão de Milei da posse, mas o cenário deixou claro que "não faria sentido" chamá-lo para o evento. Entre os episódios que estremeceram a relação entre Brasil e Argentina, estão ofensas proferidas por Milei contra Lula, a participação do governo argentino na fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos e o questionamento da legalidade das eleições brasileiras pelo chanceler argentino Pablo Quirno.

"É um conjunto, mas a ofensa direta ao presidente da República é uma coisa que não se pode admitir. Ele é um símbolo nacional, foi eleito pelo povo brasileiro. Nunca fizemos isso. Você pode gostar mais de um ou de outro, criticar politicamente. Isso é diferente, é normal. Mas as ofensas pessoais, da forma que foram feitas: em território brasileiro, com um grupo de extrema direita e em um contexto eleitoral, não dá", disse.

Em julho, na convenção do Partido Liberal que lançou a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, o presidente argentino fez críticas a Lula e chegou a chamar o petista de "presidiário". Em outubro, Milei deu entrevista à revista francesa Le Pointe voltou a ofendê-lo, chamando-o de "ladrão".

Nesse contexto de crise entre os dois países, o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, não retornará às funções no país vizinho. Ele deixou o posto em julho. "A questão não era nominal de sair um e botar outro. Nós retiramos o embaixador da Argentina, pusemos as relações em nível de encarregado de negócios. É isso", explicou Amorim.

Sobre possíveis prejuízos ao Mercosul e ao comércio, o assessor afirmou que há situações que afetam a dignidade nacional e que não podem ser permitidas. Elas acabam trazendo efeitos nas relações entre os dois países.