Bolsonaro segue internado na UTI e sem previsão de alta hospitalar, aponta boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua sem previsão de alta hospitalar, segundo boletim médico divulgado neste domingo, 22, pelo DF Star."O hospital DF Star informa que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Paciente apresenta-se clinicamente estável, mantendo tratamento clínico, jejum e suporte nutricional. Segue sem previsão de alta hospitalar", informou.

O boletim não cita exames feitos pelo ex-presidente neste domingo. Mais cedo, a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) disse que Bolsonaro "passou a noite sem dor" e que realizou "alguns exames de imagem" pela manhã e faria um raio X com contraste.

"Continuem em oração por ele, para que o intestino volte a funcionar normalmente e ele não precise passar por um novo procedimento mais invasivo", escreveu a senadora eleita em seu Instagram.