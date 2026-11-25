Bolsonaro segue com quadro estável e sem previsão de alta, diz boletim médico

O ex-presidente foi internado na última sexta-feira, dia 20, e apresentou um quadro de pneumonia broncoaspirativa bilateral

25 de novembro de 2026 às 14:36

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue com situação médica estável e sem previsão de alta, informou boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 25, pelo hospital DF Star.

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia", disse o boletim. "Encontra-se estável clinicamente, seguindo tratamento clínico, jejum oral, fisioterapia e antibioticoterapia. Segue sem previsão de alta hospitalar."