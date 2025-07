Belém recebe seminário paraense sobre advocacia criminal; veja como se inscrever

Nos dias 7, 8 e 9 de agosto, Belém será sede do 3º Seminário Estadual do Instituto Paraense de Direito de Defesa (IPDD), em comemoração aos 15 anos da instituição. O evento, que ocorrerá no Auditório Desembargadora Maria Lúcia Marcos Gomes dos Santos, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunirá grandes nomes da advocacia criminal brasileira e abordará os principais temas e desafios enfrentados pelos profissionais da área penal no país. O evento é voltado para advogados, estudantes, membros do sistema de justiça e operadores do Direito que atuam na área penal. As inscrições estão abertas e podem ser feitas online. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 70, a depender da categoria do participante.

A programação marca não apenas uma trajetória consolidada de 15 anos do IPDD, mas também se propõe a refletir sobre o presente e o futuro da defesa penal em tempos de transformações jurídicas, tecnológicas e sociais. Durante três dias, advogados, pesquisadores, operadores do Direito e estudantes terão a oportunidade de debater questões centrais como prerrogativas da advocacia, repercussão midiática dos processos, cadeias de custódia de provas digitais, acordos penais e atuação nos crimes econômicos.

Marcelo Amaral, presidente do IPDD, destaca que o seminário simboliza o papel de protagonismo que a entidade vem exercendo no cenário jurídico amazônico. “O IPDD exerce papel de protagonismo na advocacia criminal paraense, fortalecendo a classe e qualificando em especial a jovem advocacia, permitindo aos advogados uma melhor atuação, que garanta os direitos daqueles que defendemos”, afirma.

Além de fomentar a qualificação técnica, o seminário também se alinha às discussões mais atuais que impactam o cotidiano da advocacia criminal. Para Amaral, o momento é oportuno para discutir como o Direito de Defesa pode se fortalecer diante das adversidades do sistema judiciário. “Todos os palestrantes possuem vasta experiência e currículos dignos de todos os elogios, o que certamente refletirá em excelentes palestras, com conteúdos atuais e riquíssimos. Os temas a serem debatidos estão em destaques nos Tribunais Superiores e são diretamente ligados ao direito de defesa”, pontua.

Com enfoque prático, o evento trará mesas temáticas sobre o Tribunal do Júri, nulidades processuais, atuação em crimes penais econômicos e a influência das redes sociais no curso dos processos judiciais. Marcelo Amaral observa que há uma resistência contínua, por parte de alguns magistrados, em seguir os precedentes dos tribunais superiores — o que torna essencial a atualização constante dos profissionais da defesa.

Entre os painéis mais aguardados está o que aborda a atuação em casos de repercussão midiática. Temas como o chamado “tribunal da opinião pública” e o uso das redes sociais como ferramentas de combate à antecipação de julgamentos por parte da sociedade também estarão em debate. Para Amaral, esse tipo de exposição exige preparo redobrado dos advogados:

“Defender pessoas em casos assim é sempre mais difícil e o causídico precisa estar melhor preparado para alcançar resultados positivos. E o nosso seminário abordará pontos cruciais para uma defesa técnica em processos complexos”, afirma.

A programação também inclui discussões sobre a cadeia de custódia de provas digitais — uma temática que se torna cada vez mais relevante diante da crescente informatização de processos e provas — e os impactos dos acordos penais na atuação da advocacia criminal.

Confira a programação

7 de agosto (quinta-feira)

16h00 – Credenciamento

17h00 – Abertura do Seminário

18h00 – A dificuldade no exercício do direito de defesa em casos de repercussão midiática

19h00 – A importância das prerrogativas da advocacia para garantir o direito de defesa

20h00 – Tribunais Superiores e Nulidades Processuais

8 de agosto (sexta-feira)

08h00 – Receptivo / Café da manhã

09h00 – A cadeia de custódia de provas digitais

10h00 – Atuação nos crimes penais econômicos

11h00 – Lei de Drogas

12h00 – Intervalo / Almoço

14h00 – Tribunal do Júri

15h30 – Acordos penais: impactos na advocacia criminal

9 de agosto (sábado)

Serviço

Seminário Comemorativo dos 15 anos do IPDD

Data: 7, 8 e 9 de agosto de 2025

Local: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Auditório Desembargadora Maria Lúcia Marcos Gomes dos Santos, Belém (PA)

Inscrições: https://d191.doity.com.br/seminario-comemorativo-dos-15-anos-do-instituto-paraense-de-direito-de-defesa-ipdd