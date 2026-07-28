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Política

Astronauta Marcos Pontes se coloca à disposição para ser vice de Flávio Bolsonaro

Estadão Conteúdo

27 de julho de 2026 às 21:33

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) afirmou no último domingo, 26, que ficou honrado ao saber da possibilidade de concorrer à vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em 2026.

"Eu, obviamente, reúno uma experiência de vida, tanto vida pessoal quanto profissional, bastante ampla, que com certeza eu tenho os requisitos necessários para cumprir essa missão com louvor", disse o parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.

No conteúdo, o senador reage a uma notícia do jornal Valor Econômico cuja manchete diz: "Diante da indefinição, Marcos Pontes é cogitado para vice de Flávio".

O senador Flávio Bolsonaro teve sua candidatura à Presidência homologada no último sábado, 25, durante convenção nacional do PL. O candidato, porém, ainda não tem um nome para compor a chapa como vice. A preferência era que uma mulher ocupasse o posto.

No vídeo, Marcos Pontes afirma que chegou a ser cogitado para vice de Jair Bolsonaro em 2018. O hoje senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), porém, ficou com o cargo. "Mas eu estive ali também, vamos dizer assim, no banco de reservas até o finalzinho e com muita honra", disse o astronauta.

"Como sempre sirvo e vou continuar como piloto de caça pronto para decolar quando for necessário", afirmou.

Procurada, a campanha de Flávio não se manifestou sobre a possibilidade de Marcos Pontes ocupar a chapa como vice.

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