Astronauta Marcos Pontes se coloca à disposição para ser vice de Flávio Bolsonaro

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) afirmou no último domingo, 26, que ficou honrado ao saber da possibilidade de concorrer à vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em 2026.
"Eu, obviamente, reúno uma experiência de vida, tanto vida pessoal quanto profissional, bastante ampla, que com certeza eu tenho os requisitos necessários para cumprir essa missão com louvor", disse o parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.
No conteúdo, o senador reage a uma notícia do jornal Valor Econômico cuja manchete diz: "Diante da indefinição, Marcos Pontes é cogitado para vice de Flávio".
O senador Flávio Bolsonaro teve sua candidatura à Presidência homologada no último sábado, 25, durante convenção nacional do PL. O candidato, porém, ainda não tem um nome para compor a chapa como vice. A preferência era que uma mulher ocupasse o posto.
No vídeo, Marcos Pontes afirma que chegou a ser cogitado para vice de Jair Bolsonaro em 2018. O hoje senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), porém, ficou com o cargo. "Mas eu estive ali também, vamos dizer assim, no banco de reservas até o finalzinho e com muita honra", disse o astronauta.
"Como sempre sirvo e vou continuar como piloto de caça pronto para decolar quando for necessário", afirmou.
Procurada, a campanha de Flávio não se manifestou sobre a possibilidade de Marcos Pontes ocupar a chapa como vice.