Anastasia defende análise das limitações de municípios pequenos em julgamentos do TCU

Ministro afirma que gestores de cidades com pouca estrutura técnica devem ter suas circunstâncias consideradas e destaca apoio de tribunais, universidades e consórcios

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antonio Anastasia, afirmou, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, que a avaliação dos atos de gestores de municípios pequenos deve considerar as condições reais enfrentadas por essas administrações, especialmente em localidades com baixa estrutura técnica e orçamentária.

Segundo Anastasia, a legislação prevê que as circunstâncias do gestor sejam levadas em conta no momento do julgamento de atos administrativos, considerando fatores como estrutura disponível, apoio técnico e o contexto em que as decisões foram tomadas.

Falta de estrutura desafia municípios menores

O ministro destacou que as dificuldades enfrentadas por cidades pequenas não são exclusivas da Amazônia e também aparecem em outras regiões do país. Como exemplo, citou um município mineiro com menos de mil habitantes que, segundo ele, não conta sequer com profissionais como contador e advogado.

“Tem de ser levada em conta a circunstância do gestor, a expressão da lei. O que é a circunstância do gestor? Como ele está colocado, o seu entorno, a sua assessoria, que existe ou o que não existe, os fatos que acabam influindo na decisão”, declarou Anastasia.

Para o ministro, essa realidade exige uma análise diferenciada por parte dos órgãos de controle e maior articulação entre municípios e instituições de apoio.

“Se analisarmos os atos de gestão dessas localidades, eles tendem a ser analisados de acordo com outra ótica: a ótica das circunstâncias do agente”, afirmou.