Alepa homenageia deputado João Batista, assassinado há 38 anos

Parlamentar foi lembrado pela atuação na defesa dos direitos humanos, da reforma agrária e da democracia, em meio à permanência de conflitos e violência no campo no Pará

A solenidade foi conduzida pela viúva do parlamentar e ex-deputada, Sandra Batista, e contou com a participação de familiares e representantes políticos ( Foto: Foto: Divulgação/Alepa )

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realizou uma reunião em homenagem à memória do deputado estadual João Batista, assassinado há 38 anos, durante o exercício do mandato. A solenidade foi conduzida pela viúva do parlamentar e ex-deputada, Sandra Batista, e contou com a participação de familiares e representantes políticos, que destacaram a importância de preservar sua trajetória na defesa dos direitos humanos, da reforma agrária, da democracia e da justiça social no Pará.

João Batista foi deputado constituinte e integrava a comissão pró-Constituição, mas não chegou a assinar a Carta Magna, pois foi assassinado antes da conclusão dos trabalhos. Ele é lembrado como o único deputado assassinado durante o exercício do mandato após a ditadura militar no Brasil.

Antes de morrer, João Batista já havia sobrevivido a três atentados a bala. Em 6 de dezembro de 1988, aos 36 anos, foi emboscado e executado a tiros por pistoleiros na porta de sua residência, em Belém, diante da esposa, Sandra Batista, e dos filhos. Uma das filhas também foi atingida, mas sobreviveu. O executor material do crime, Péricles Ribeiro, foi condenado anos depois, mas os mandantes apontados nas investigações nunca foram responsabilizados judicialmente.

Ao longo dos anos, João Batista tornou-se símbolo da luta pela reforma agrária e pelos direitos humanos no Brasil. Em reconhecimento à sua trajetória, o principal auditório da Alepa recebeu seu nome. O espaço foi palco da promulgação da Constituição Estadual de 1989. O parlamentar também dá nome a assentamentos rurais no Pará.

Durante a sessão, a filha do parlamentar, Dina Batista, agradeceu à Alepa pela homenagem e ressaltou a importância de manter viva a história do pai para as novas gerações. Ela também apresentou propostas para ampliar o reconhecimento à trajetória do ex-deputado, como a criação de uma data anual em sua memória, uma comenda e a instalação de uma placa na Assembleia explicando quem foi João Batista.

“A gente está aqui para honrar não só a história dele, mas principalmente para resgatar, para que essas futuras gerações conheçam. A gente quer muito pedir e solicitar, como família, que vire realmente um dia específico no ano, para que João Batista não seja só no nome do auditório, mas que tenha também uma comenda, que possa ter uma placa aqui explicando quem foi ele”, afirmou Dina.

A viúva, Sandra Batista, destacou a contribuição do parlamentar para as lutas sociais no Estado e chamou atenção para a permanência de problemas que marcaram sua atuação política, como a violência no campo, o trabalho escravo e a grilagem de terras. Ela também lembrou outros nomes assassinados em conflitos na região, como a missionária Dorothy Stang, Expedito Ribeiro de Souza, Onalício Araújo Barros, o "Fusquinha", e José Pinheiro Lima, o "Dedé".

Ao questionar o que mudou nas quase quatro décadas desde a morte de João Batista, Sandra defendeu a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, que garanta condições de vida dignas às populações tradicionais e preserve os recursos naturais.

“João Batista não era só um deputado, ele foi deputado constituinte, porque já compunha a comissão pró-Constituição. Ele deu muitas contribuições para a defesa dos direitos humanos, da reforma agrária, da democracia e da justiça social no nosso Estado”, declarou.

Sandra também mencionou as pressões enfrentadas por povos indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas, além dos impactos sobre a floresta. “A Amazônia hoje está em chamas. As queimadas estão aí para demonstrar o quanto nós precisamos de um novo modelo de desenvolvimento para a nossa região, em especial para o Pará”, afirmou.

O secretário de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), Miriquinho Batista, também participou da homenagem e ressaltou o legado político do ex-deputado. A manifestação reforçou a importância de manter vivas as pautas defendidas por João Batista, especialmente diante da continuidade dos conflitos agrários e das violações de direitos humanos na Amazônia.