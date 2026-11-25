Acordo abre caminho para regularizar terras de mais de 2 mil famílias no Pará

Representantes da União e do Pará acompanham a assinatura do acordo sobre a Gleba Maguari no gabinete do ministro Nunes Marques, relator do caso no STF ( Foto: Antonio Augusto / STF )

Mais de 2 mil famílias de agricultores poderão receber títulos de propriedade das terras que ocupam há anos na Gleba Maguari, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF). A área fica entre São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, e Altamira, no sudoeste do estado. Nesta terça-feira (24), o ministro Nunes Marques, relator do caso, homologou o acordo que a União e o Pará haviam anunciado em maio para regularizar essas terras e destinar áreas à reforma agrária.

A disputa pela propriedade das terras se estende há quase cinco décadas e chegou ao STF em 2002. Na Ação Cível Originária (ACO) 632, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) pedia que o tribunal reconhecesse a União como proprietária de terras situadas em uma faixa de 100 quilômetros de cada lado da BR-158, entre os dois municípios.

União e Pará anunciaram acordo sobre a gleba em maio

Em agosto de 2025, durante uma audiência de conciliação, a União e o Pará se comprometeram a mapear as terras da Gleba Maguari, elaborar um plano para a concessão de títulos aos agricultores familiares e identificar as áreas destinadas à reforma agrária. Desde então, Nunes Marques acompanhou as negociações.

Em 5 de maio de 2026, representantes da União e do Pará anunciaram o acordo em reunião na sede da Advocacia-Geral da União (AGU), em Brasília. Na ocasião, o presidente do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Bruno Kono, informou que o órgão já havia feito um levantamento inicial sobre as famílias da região e que a titulação das terras caberia ao Iterpa e ao Incra.

Na terça-feira (24), representantes das duas partes se reuniram para a assinatura do acordo no gabinete do relator. “Encerrar um litígio como esse é uma demonstração de que o diálogo sempre tem que ser buscado”, afirmou Nunes Marques.

Pelo Pará, participaram Bruno Kono, o procurador do Iterpa Flavio Ricardo Albuquerque Azevedo e as procuradoras do Estado Fernanda Serqueira e Viviane Ruffeil. Também estiveram presentes o advogado-geral da União adjunto, Júnior Divino Fideles, a procuradora nacional do contencioso do Incra, Verônica Chaves, e a procuradora federal do Incra, Thirzzia Guimarães.

Linha do tempo | Da disputa à homologação