Viatura da Força Nacional é alvejada 20 vezes em terra indígena no Pará

Uma equipe da Força Nacional de Segurança Pública foi alvo de um ataque a tiros durante uma operação de fiscalização na Terra Indígena Apyterewa, em São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará. A viatura utilizada pelos agentes foi atingida por cerca de 20 disparos na segunda-feira (16), na região de Vila Cascalheira. Ninguém ficou ferido.

Os policiais atuavam em apoio a servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), em uma ação de patrulhamento no território indígena, quando foram surpreendidos. Antes do ataque, a equipe já havia enfrentado uma tentativa de impedir o deslocamento da viatura, que teve dois pneus perfurados por objetos metálicos conhecidos como "miguelitos", espalhados em uma poça d'água na estrada.

Mesmo com o incidente, os agentes seguiram em direção à Vila Cascalheira, onde localizaram um acampamento clandestino em funcionamento. Ao perceberem a aproximação das equipes de segurança, três homens que estavam no local fugiram em direção à mata fechada. Eles não foram mais localizados.

Durante a vistoria no acampamento, foram encontrados mantimentos, roupas, redes de descanso, duas espingardas de cartucho e munições, além de um plantio com mudas de maconha.

Uma motocicleta estacionada em uma trilha nas proximidades também foi localizada e inutilizada pelos agentes, com o objetivo de impedir que o veículo continuasse sendo utilizado como apoio logístico no local.

Após o ataque, equipes de reforço foram enviadas à região. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que "a ocorrência será registrada junto à autoridade policial competente para a adoção das providências cabíveis".