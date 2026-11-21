Troca de tiros termina com pedestre e suspeito baleados após assalto em Belém

Segundo a Polícia Militar, os agentes do 24 Batalhão (24º BPM) souberam que dois suspeitos em uma motocicleta que tinham assaltado um homem próximo da Delegacia da Cabanagem

Uma troca de tiros terminou com duas pessoas baleadas na tarde deste sábado (21/11) na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém. Segundo a Polícia Militar, os agentes do 24 Batalhão (24º BPM) souberam que dois suspeitos em uma motocicleta que tinham assaltado um homem próximo da Delegacia da Cabanagem. As autoridades policiais informaram ainda que a dupla alvejada foi um pedestre que passava pelo local e um dos homens envolvidos no crime.

Tudo aconteceu por volta das 14h30. Conforme a PM, os suspeitos, identificados como Leandro Santos Costa e Pablo da Silva Rodrigues, estavam armados quando assaltaram objetos de ouro de um homem e fugiram. Moradores da região conseguiram deter Leandro, enquanto Pablo fugiu, segurando uma pistola em direção a uma concessionária que fica na Augusto Montenegro.

Os policiais localizaram o suspeito. Ainda de acordo com a Polícia Militar, nesse momento, Pablo abordou uma mulher, que é soldado da corporação e se encontrava sob o elevado da avenida Augusto Montenegro. Outros policiais militares que estavam de folga ajudaram na captura do homem. Foi quando houve a troca de tiros.

Segundo a Polícia Militar, Pablo foi alvejado na cabeça após atirar contra os agentes e encontrado deitado no chão perto do elevado. Próximo dele, a PM apreendeu uma pistola com numeração raspada, acompanhada de um carregador com três munições intactas. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Mas o seu estado de saúde atualizado não foi revelado.

Um pedestre que estava na Augusto Montenegro foi atingido no braço por um disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido para um hospital. O estado de saúde da vítima também é desconhecido. Os tiros também acertaram um carro na avenida.

Depois disso, os policiais militares retornaram ao local onde o assalto aconteceu e recuperaram a moto que os suspeitos tinham abandonado. Leandro, que tinha sido contido por moradores, foi levado apresentado pela PM à Seccional da Marambaia, juntamente com os outros objetos recolhidos. Conforme as autoridades, Leandro tem antecedentes criminais.