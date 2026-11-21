Trio é preso por suspeita de incendiar área de mata em Santarém

Para a Polícia Civil, os suspeitos alegaram que foram pagos para cometerem o crime

A imagem em destaque mostra a área incendiada pelos suspeitos. ( Foto: Foto: Divulgação | Agência Pará )

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil na última sexta-feira (20/11), suspeitos de provocar um incêndio criminoso em uma área de mata na região de São Jorge, às margens de uma estrada na zona rural de Santarém, no oeste paraense. A ação integra o trabalho de prevenção e investigação de queimadas e incêndios florestais realizado pela instituição no estado.

As diligências também ocorreram no município de Belterra, na Região de Integração Baixo Amazonas, como parte das ações de enfrentamento aos crimes ambientais.

De acordo com o delegado Aurélio Paiva, responsável pelas prisões, a atividade foi identificada em uma propriedade rural. Os envolvidos alegaram que realizavam o serviço mediante pagamento e que a ação teria o consentimento do proprietário do imóvel.

“Os presos afirmaram que foram pagos pelo serviço executado. No local, constatamos a queima de material vegetal e encontramos um recipiente com uma substância aparentemente combustível”, explicou o delegado.

Diante das circunstâncias constatadas, os três homens foram conduzidos à unidade policial para a adoção dos procedimentos legais.

Autuados por crimes ambientais

O trio foi autuado por incêndio criminoso, previsto no Código Penal, além de incêndio em área de floresta ou vegetação e poluição capaz de causar riscos à saúde humana, à fauna ou à flora, conforme a Lei de Crimes Ambientais.

Segundo o delegado Aurélio Paiva, o trabalho da PC busca identificar os responsáveis por práticas que ameaçam o meio ambiente e a segurança das comunidades.

“A atuação policial envolve tanto a prevenção quanto a identificação dos responsáveis por crimes ambientais. Esse trabalho é fundamental para proteger a fauna e a flora nativas da Amazônia, além de contribuir para a segurança e a saúde da população que vive na região”, destacou.

A investigação prossegue sob a responsabilidade da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), para esclarecer as circunstâncias do incêndio e a eventual participação de outras pessoas.

A Polícia Civil reforçou que informações sobre queimadas ilegais e outros crimes ambientais podem ser encaminhadas pelos canais oficiais de denúncia.

O Disque-Denúncia 181 recebe ligações gratuitas de qualquer telefone. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização pelo WhatsApp da atendente virtual Iara, no número (91) 3210-0181. O sigilo das informações é garantido.

Saiba como denunciar crimes ambientais