Suspeito é preso com drogas, munições e balança de precisão em Belterra

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na rua São Pedro, no bairro Cidade Nova, em Belterra, no oeste do Pará. A ação ocorreu na manhã de domingo (22), durante uma abordagem realizada por policiais militares do 35º Batalhão de PM (35º BPM). Foram apreendidas porções de crack e cocaína, munições de revólver calibre 38, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Segundo informações da Polícia Militar, o imóvel onde ocorreu a apreensão já havia sido alvo de denúncias devido à movimentação frequente de pessoas. A situação levantou suspeitas de que o local estaria sendo utilizado para atividades relacionadas ao comércio de drogas.

Durante a abordagem, o jovem negou inicialmente envolvimento com o tráfico, mas autorizou a entrada dos policiais na residência. Na vistoria, a equipe encontrou porções de substâncias que aparentavam ser cocaína e crack, além de três munições calibre .38 intactas, uma balança de precisão, materiais utilizados para embalar drogas, um aparelho celular, R$ 237 em dinheiro. Ainda conforme a PM, depois que os itens foram localizados, o suspeito teria assumido que realizou a venda de drogas. Ele não possuía antecedentes criminais registrados.