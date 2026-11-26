Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na quarta-feira (25/11), suspeito de matar atropelada com uma carreta bitrem, uma mulher com quem mantinha relacionamento em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. O crime ocorreu em 14 de novembro deste ano. Já a captura do suspeito aconteceu na zona rural do município de Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, durante a operação “Elo Oculto”.
O delegado Ivan Morais, responsável pela investigação, informou que o mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça estadual, após um intenso e minucioso trabalho investigativo, para esclarecer a autoria, a motivação e as circunstâncias em que o delito foi praticado.
“Os elementos informativos colhidos no curso das investigações apontam que o investigado, após um desentendimento com a vítima, com quem mantinha uma relação afetiva, teria atropelado a mulher com uma carreta do tipo bitrem, às margens da Rodovia PA-287, abandonando-a à própria sorte em local escuro e desabitado. O corpo da vítima só foi localizado no dia seguinte ao crime", disse o delegado.
A prisão do suspeito foi feita pela Delegacia de Conceição do Araguaia, com o apoio da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), da Superintendência Regional do Araguaia Paraense e das equipes da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. “Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, ele foi conduzido e apresentado à unidade policial competente para a adoção dos procedimentos legais cabíveis e posterior submissão ao Poder Judiciário. O êxito da operação ‘Elo Oculto’ reafirma o compromisso da Polícia Civil do Estado do Pará com o esclarecimento de crimes contra a vida, o combate à violência contra a mulher e a responsabilização dos envolvidos”, finalizou o delegado Ivan.