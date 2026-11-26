Suspeito de matar companheira com carreta bitrem no Pará é preso no Mato Grosso

O crime ocorreu em 14 de novembro deste ano, no município de Conceição do Araguaia. De acordo com a polícia, o suspeito atropelou a vítima após um desentendimento e a abandonou em uma rodovia do Pará

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na quarta-feira (25/11), suspeito de matar atropelada com uma carreta bitrem, uma mulher com quem mantinha relacionamento em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. O crime ocorreu em 14 de novembro deste ano. Já a captura do suspeito aconteceu na zona rural do município de Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, durante a operação “Elo Oculto”.

O delegado Ivan Morais, responsável pela investigação, informou que o mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça estadual, após um intenso e minucioso trabalho investigativo, para esclarecer a autoria, a motivação e as circunstâncias em que o delito foi praticado.

“Os elementos informativos colhidos no curso das investigações apontam que o investigado, após um desentendimento com a vítima, com quem mantinha uma relação afetiva, teria atropelado a mulher com uma carreta do tipo bitrem, às margens da Rodovia PA-287, abandonando-a à própria sorte em local escuro e desabitado. O corpo da vítima só foi localizado no dia seguinte ao crime", disse o delegado.