Suspeito de abusar sexualmente de bebê e compartilhar vídeo nas redes sociais é preso em Belém

A Polícia Federal prendeu um homem, na quinta-feira (11), em Belém, investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e compartilhamento de pornografia infantojuvenil. Segundo a PF, essa é a segunda prisão dele em menos de dois meses.

Em 23 de novembro do ano passado, o suspeito foi detido durante a operação Harpia. Na ocasião, os policiais federais flagraram o suspeito com armazenamento de pornografia infantojuvenil no celular, que foi apreendido. O homem, porém, foi colocado em liberdade após o pagamento de fiança.

A investigações da PF identificaram arquivos no celular em que o investigado abusava sexualmente de uma bebê menor de um ano e compartilhava esses vídeos através de aplicativo de mensagem.

O preso responderá pelos crimes de produção armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além do crime de estupro de vulnerável descrito no Código Penal. As penas para esses crimes, somadas, podem chegar a mais de 30 anos de prisão.