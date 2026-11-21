Suposto faccionado é baleado em durante troca de tiros em Marabá

Suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto e foi socorrido após uma intervenção policial

Um homem apontado pela Polícia Militar como líder de uma facção criminosa foi baleado durante uma intervenção policial na manhã de sexta-feira (20), no Residencial Tocantins, núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo a corporação, ele tinha dois mandados de prisão em aberto. Até o momento, a identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com o tenente Miranda, do Batalhão de Missões Especiais (BME), o homem foi localizado após um trabalho conjunto de inteligência entre equipes do BME, de Marabá, e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Os policiais receberam informações de que o suspeito estaria escondido no município.

Durante a tentativa de abordagem, o homem teria reagido e efetuado disparos contra os militares. Diante da agressão, os policiais revidaram para conter a ação.

Após ser baleado, o suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá, onde permanecia sob avaliação médica até a divulgação das informações pela Polícia Militar.