Suposto faccionado do CV, 'Sonic' é morto em intervenção polícial em Castanhal

Um homem identificado como Mychael Douglas Ferreira Forte, conhecido por “Sonic”, foi morto durante uma ação policial realizada neste sábado (15), na comunidade Olho D’Água, no bairro Jaderlândia, em Castanhal, no nordeste do Pará. A polícia foi acionada após denúncia de que três suspeitos estariam escondidos em uma residência na região.

Os suspeitos seriam os mesmos que teriam fugido de um cerco policial que terminou em troca de tiros no bairro Novo Estrela ainda na última quinta-feira (13). Também de acordo com a polícia, havia informações de que o grupo estaria armado e planejando ataques contra agentes de segurança pública.

Durante a chegada das equipes ao endereço indicado, dois suspeitos teriam fugido em direção a uma área de mata, enquanto o terceiro correu para o terreno de uma residência próxima e teria efetuado disparos contra os agentes durante a fuga, quando foi iniciada uma troca de tiros com a PM.

Mychael foi atingido no tiroteio. Ele ainda recebeu atendimento das equipes e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Durante a fuga, segundo o relatório, o suspeito teria deixado cair uma sacola contendo substâncias análogas à maconha.

De acordo com a PM, Mychael já possuía registros de passagens pela polícia e que supostamente seria integrante do Comando Vermelho (CV), ocupando a função conhecida como “torre” dentro da organização criminosa.

Ainda de acordo com as informações policiais, Sonic também era apontado como suspeito de envolvimento em roubos contra motoristas de aplicativo ocorridos recentemente em Castanhal. Ele também já havia sido apreendido quando era adolescente por ato infracional análogo ao crime de roubo. Ainda na sexta-feira (14), outro suspeito conhecido como “Drácula”, e que seria comparsa de Sonic também foi morto durante uma intervenção policial.

Os outros dois suspeitos conseguiram fugir pela área de mata e, até o momento, não haviam sido localizados. A Polícia Civil informou que, até o momento, não houve registro de ocorrência sobre o caso na delegacia que atende a área.