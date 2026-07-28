Segundo e último corpo é localizado após queda de micro-ônibus no rio Curuá-Una, em Santarém

Segundo a polícia, o corpo localizado é o do adolescente de 14 anos que estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (27), quando o veículo saiu da pista e caiu nas águas do rio

Segundo e último corpo é localizado após queda de micro-ônibus no rio Curuá-Una, em Santarém. ( Foto: Reprodução/ redes sociais )

As equipes de resgate localizaram, nesta terça-feira (28), o segundo e último corpo das vítimas do acidente envolvendo um micro-ônibus que caiu da ponte sobre o rio Curuá-Una, na rodovia PA-370, em Santarém, no oeste do Pará. A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Pará (PCIPA), que foi acionada para fazer a perícia e remoção dos corpos, posteriormente liberados para os familiares.

Segundo a polícia, o corpo encontrado é do adolescente Kailan Oliveira, de 14 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (27), quando o veículo saiu da pista e caiu nas águas do rio. Mais cedo, as equipes já haviam localizado o corpo do motorista, Denilson Deodoro.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que uma equipe especializada do 4º Grupamento Bombeiro Militar (4º GBM), de Santarém, permaneceu mobilizada no local durante toda a operação de buscas, que resultou na localização das duas vítimas. Os militares seguem atuando para retirar o micro-ônibus das águas do rio Curuá-Una.

Com a localização da segunda vítima, todas as pessoas que estavam no veículo foram encontradas. A única sobrevivente do acidente é Marinete Caetano Oliveira, mãe do adolescente. Ela conseguiu sair do micro-ônibus após a queda, foi socorrida inicialmente por um morador da região, recebeu atendimento na Vila de Guaraná e, em seguida, foi transferida para o Hospital Municipal de Santarém.

O acidente aconteceu por volta das 5h35 de segunda-feira (27). De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o micro-ônibus seguia de Uruará para Santarém quando o motorista perdeu o controle da direção ao atravessar a ponte. O veículo saiu da pista e despencou nas águas do rio Curuá-Una.

O diretor da agência da Cootait em Santarém, Vanderlei Faustino, informou que o motorista viajava em comboio com outro veículo da cooperativa, mantendo uma distância aproximada de dez minutos entre eles. “Ele tinha dois carros, um vinha atrás do outro, a uma distância aí de 10 minutos de diferença, e o segundo carro passou e não viu. Chegou em Santarém e não chegou o primeiro”, explicou.

A cooperativa informou que o micro-ônibus era um modelo novo, submetido a manutenções regulares, descartando, em um primeiro momento, a hipótese de falha mecânica.

Em nota oficial, a Cootait esclareceu que o veículo retornava para Santarém após a realização de um frete e confirmou que, além do motorista, viajavam uma mulher e seu filho adolescente. “A Cooperativa COOTAIT está acompanhando de perto a situação, prestando todo o apoio necessário às famílias envolvidas e colaborando com as autoridades competentes”, informou a cooperativa.