Paulo César de Jesus do Carmo, 22 anos, conhecido pelo apelido de “PC”, morreu após confronto com a Polícia Militar na tarde de sexta-feira (20/11) no bairro Urumari, em Santarém, no oeste do Pará. Um inquérito foi instaurado pela Seccional Urbana de Santarém para apurar o caso.
Conforme o portal O Impacto, Paulo era alvo de um mandado de prisão expedido pela Vara Única de Alenquer, da espécie preventiva, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra um investigador da PC.
A PM monitorava um imóvel localizado na Rua República, onde o suspeito estaria escondido. Após a confirmação da presença dele na residência, policiais do 35º Batalhão foram até o local para cumprir a ordem judicial.
Ainda segundo O Impacto, “PC” correu para o interior da casa e, no decorrer do acompanhamento, os policiais foram recebidos com tiros. Diante da situação, a PM revidou e alvejou o suspeito.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para prestar socorro ao baleado e conduzir até o Hospital Municipal de Santarém.
No local, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, quatro cápsulas intactas e duas deflagradas. Todo material foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil aos procedimentos legais cabíveis.
Em nota, o Hospital Municipal de Santarém (HMS) disse que Paulo deu entrada em estado gravíssimo, passou pela estabilização e, posteriormente, pelo centro cirúrgico, porém, não resistiu e morreu, ainda de acordo com o portal O Impacto.
Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC afirmou que a ocorrência foi apresentada pela Polícia Militar na Seccional Urbana de Santarém. “Segundo informações, equipes realizavam uma abordagem em um imóvel quando o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes. Ele foi atingido, encaminhado para atendimento médico, mas morreu no hospital. Um revólver foi apreendido. Perícias foram solicitadas e um inquérito policial foi instaurado por portaria para apurar as circunstâncias do caso”, comunicou.