Santarém: suspeito de tentar matar policial civil morre após confronto com a PM

Segundo a Polícia Civil, o caso é apurado pela Seccional Urbana de Santarém. Paulo César de Jesus do Carmo, 22 anos, conhecido pelo apelido de “PC, morreu no bairro Urumari

A imagem em destaque mostra o suspeito que morreu em confronto com a Polícia Militar (à esquerda) e a arma que os agentes apreenderam com ele (à direita). ( Foto: Foto: Reprodução | O Impacto )

Paulo César de Jesus do Carmo, 22 anos, conhecido pelo apelido de “PC”, morreu após confronto com a Polícia Militar na tarde de sexta-feira (20/11) no bairro Urumari, em Santarém, no oeste do Pará. Um inquérito foi instaurado pela Seccional Urbana de Santarém para apurar o caso.

Conforme o portal O Impacto, Paulo era alvo de um mandado de prisão expedido pela Vara Única de Alenquer, da espécie preventiva, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra um investigador da PC.

A PM monitorava um imóvel localizado na Rua República, onde o suspeito estaria escondido. Após a confirmação da presença dele na residência, policiais do 35º Batalhão foram até o local para cumprir a ordem judicial.

Ainda segundo O Impacto, “PC” correu para o interior da casa e, no decorrer do acompanhamento, os policiais foram recebidos com tiros. Diante da situação, a PM revidou e alvejou o suspeito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para prestar socorro ao baleado e conduzir até o Hospital Municipal de Santarém.

No local, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, quatro cápsulas intactas e duas deflagradas. Todo material foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil aos procedimentos legais cabíveis.

Em nota, o Hospital Municipal de Santarém (HMS) disse que Paulo deu entrada em estado gravíssimo, passou pela estabilização e, posteriormente, pelo centro cirúrgico, porém, não resistiu e morreu, ainda de acordo com o portal O Impacto.