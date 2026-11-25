Réplicas de pistolas são apreendidas com estudantes em escola de Parauapebas

Duas réplicas de armas de fogo foram apreendidas pela Guarda Municipal de Parauapebas (GMP) na tarde de terça-feira (24), dentro de uma escola municipal no bairro Liberdade, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A ocorrência foi registrada após uma denúncia sobre a possível presença de estudantes armados dentro da instituição.

Segundo informações da Guarda Municipal, a equipe foi acionada por volta das 16h40 pelo Centro de Controle Operacional (CCO). Inicialmente, não havia confirmação se os objetos mencionados na denúncia eram armas verdadeiras ou simulacros.

Ao chegar à escola, os guardas realizaram uma averiguação com o acompanhamento da direção e de professores. A abordagem ocorreu em duas salas de aula, onde foram feitas vistorias nas mochilas e conversas com os estudantes para identificar os envolvidos.

Durante a ação, um dos alunos informou que os objetos estavam escondidos e indicou o local onde haviam sido deixados. Os agentes foram até o ponto indicado e encontraram duas réplicas de pistolas, que foram apreendidas.

Após a ocorrência, os responsáveis pelos adolescentes e o Conselho Tutelar foram acionados para acompanhar os procedimentos. O caso foi encaminhado aos órgãos competentes.

De acordo com a corporação, as ações preventivas nas unidades de ensino de Parauapebas estão sendo intensificadas para evitar situações de risco e reforçar a segurança dos estudantes e profissionais da educação.