'Rei das lives' é preso por tráfico de drogas e corrupção de menores em Belterra

'Rei das lives' é preso suspeito de tráfico de drogas e corrupção de menores em Belterra. ( Foto: Foto: Polícia Militar )

Um homem conhecido nas redes sociais pelo apelido de “Rei das lives” foi preso em flagrante na madrugada de segunda-feira (23), suspeito de tráfico de drogas e corrupção de menores, no município de Belterra, no oeste do Pará. Durante a ocorrência, a Polícia Militar encontrou duas adolescentes em frente à residência do investigado e apreendeu 11 porções de substância semelhante a crack, além de outro tipo de droga ainda não identificado.

A prisão ocorreu por volta das 2h, durante rondas realizadas por policiais do 5º Pelotão Destacado de Belterra, vinculado ao 35º Batalhão Rio Amazonas. A guarnição passava pela rua Asfebel, no bairro Henry Ford, quando avistou as duas adolescentes em frente ao imóvel onde o suspeito estava.

Durante a abordagem, uma das menores relatou que mantinha um relacionamento amoroso com o homem e frequentava a residência. Conforme o relato registrado pela PM, ela também afirmou que o imóvel era utilizado pelo suspeito para a comercialização de entorpecentes.

Na busca pessoal, os policiais encontraram com o homem 11 porções de material semelhante a crack e outra substância. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e prestar assistência às adolescentes.

O suspeito também é conhecido por realizar transmissões ao vivo na plataforma TikTok, nas quais, segundo informações da ocorrência policial, fazia apologia ao tráfico de drogas. Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Belterra, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.