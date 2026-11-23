Professor é encontrado morto em área rural de Augusto Corrêa

Um professor identificado como Luciano de Souza Pinheiro foi encontrado morto na tarde de domingo (22), dentro de uma área de mata no ramal do Caranã, nas proximidades das comunidades de Peroba e Nova Olinda, na zona rural de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. A vítima morava na comunidade de Buçuzinho, também localizada na área rural do município.

Os relatos preliminares são de que ele estava desaparecido desde a noite de sábado (21), quando teria sido visto pela última vez por volta das 21h, em um bar, na companhia de pessoas ainda não identificadas. Ao lado do corpo, foram encontrados a motocicleta da vítima e um objeto que seria uma possível arma branca. Luciano estava de capacete quando foi localizado.

Além de atuar como professor na comunidade de Buçuzinho, Luciano também exercia a função de coordenador pedagógico em outras escolas no interior de Augusto Corrêa. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que teria acontecido com o educador. Além disso, o corpo deverá passar por perícia para identificar sinais de violência. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. O caso será apurado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.