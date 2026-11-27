Prefeitura de Medicilândia é alvo de operação do Ministério Público do Pará

Ministério Público do Pará (MPPA) esteve na sede da Prefeitura de Medicilândia apreendendo documentos para investigação sobre pagamento de precatórios. ( Foto: Divulgação / MPPA )

A Prefeitura de Medicilândia foi alvo da Operação Preterição deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), na manhã desta sexta-feira (27/11), para investigar possíveis irregularidades relacionadas ao pagamento de precatórios pelo município. A operação cumpriu mandado judicial de busca e apreensão de documentos na sede da prefeitura.

A medida foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A operação foi coordenada pela promotora de Justiça Ana Maria de Carvalho, por delegação, considerando que a investigação envolve autoridade com foro por prerrogativa de função, e contou com o apoio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO).

De acordo com o Ministério Público, a diligência transcorreu de forma tranquila, sem intercorrências e sem prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas municipais, contando com a presença do assessor jurídico de Medicilândia, que acompanhou os trabalhos e colaborou com a equipe do MPPA durante o cumprimento da medida judicial. A investigação permanece em andamento, sob sigilo judicial, razão pela qual outras informações não serão divulgadas neste momento.