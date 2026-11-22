Poste cai após acidente de trânsito no bairro do Telégrafo, em Belém

Equatorial realiza manutenção na área e prevê normalizar o fornecimento de energia até as 16h deste domingo (22)

Um poste foi derrubado durante um acidente de trânsito registrado por volta das 4h deste domingo (22), na avenida Pedro Álvares Cabral, no cruzamento com a passagem São João, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a estrutura caída, com fios espalhados pela via e danos provocados pela colisão. Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não havia sido registrado na unidade policial responsável pela área. Também não havia informações oficiais confirmadas sobre as circunstâncias do acidente ou a existência de possíveis vítimas.

Uma comerciante que mora no imóvel atingido pela colisão conversou com a equipe de reportagem do Grupo Liberal, mas preferiu não se identificar. Segundo ela, o veículo era conduzido por uma mulher que estava acompanhada de outras duas passageiras. A moradora afirmou que as três aparentavam estar alcoolizadas e que, após atingirem o poste, deixaram o local. Como o carro não conseguiu seguir viagem, elas teriam saído empurrando o veículo.

Colisão atingiu imóvel comercial e deixou moradores sem energia elétrica; poste foi recolocado durante a tarde deste domingo (Igor Mota / O Liberal)

Ela também relatou que havia recipientes de bebidas alcoólicas dentro do automóvel. Segundo a fonte, a parte dianteira do carro ficou bastante danificada. A colisão atingiu uma das pontas da marquise do imóvel, onde funciona seu estabelecimento comercial.

“Com a queda do poste, danificaram essa parte [do meu comércio]. O único prejuízo que tive foi aquele, mas poderia ter sido maior se o carro tivesse entrado aqui dentro”, contou.

A moradora afirmou ainda que esta é a segunda vez que um poste cai nas proximidades em menos de dois anos. De acordo com ela, a ocorrência anterior, registrada em dezembro, terminou com a morte de uma pessoa que estava dentro de uma residência atingida.

“Agora aconteceu de novo. Só que não matou ninguém, graças a Deus, porque foi de madrugada. Mas a gente fica bastante incomodado, porque é uma coisa muito difícil para a gente”, relatou.

Posicionamento

Procurada pela Redação Integrada do Grupo Liberal, a Equatorial Pará informou que equipes realizaram serviços de manutenção na área para restabelecer o fornecimento de energia elétrica no bairro, após a colisão de um veículo contra o poste. Por volta das 16h deste domingo, a estrutura já havia sido recolocada e o fornecimento de energia restabelecido.

A concessionária também orientou a população sobre como comunicar ocorrências envolvendo a rede elétrica. “Ocorrências como rompimento de cabos, avarias e colisões contra postes devem ser comunicadas imediatamente pelos canais oficiais de atendimento, com o registro da solicitação como ‘Risco à Vida’”.