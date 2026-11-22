Um poste foi derrubado durante um acidente de trânsito registrado por volta das 4h deste domingo (22), na avenida Pedro Álvares Cabral, no cruzamento com a passagem São João, no bairro do Telégrafo, em Belém.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a estrutura caída, com fios espalhados pela via e danos provocados pela colisão. Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não havia sido registrado na unidade policial responsável pela área. Também não havia informações oficiais confirmadas sobre as circunstâncias do acidente ou a existência de possíveis vítimas.
Uma comerciante que mora no imóvel atingido pela colisão conversou com a equipe de reportagem do Grupo Liberal, mas preferiu não se identificar. Segundo ela, o veículo era conduzido por uma mulher que estava acompanhada de outras duas passageiras. A moradora afirmou que as três aparentavam estar alcoolizadas e que, após atingirem o poste, deixaram o local. Como o carro não conseguiu seguir viagem, elas teriam saído empurrando o veículo.
Ela também relatou que havia recipientes de bebidas alcoólicas dentro do automóvel. Segundo a fonte, a parte dianteira do carro ficou bastante danificada. A colisão atingiu uma das pontas da marquise do imóvel, onde funciona seu estabelecimento comercial.
“Com a queda do poste, danificaram essa parte [do meu comércio]. O único prejuízo que tive foi aquele, mas poderia ter sido maior se o carro tivesse entrado aqui dentro”, contou.
A moradora afirmou ainda que esta é a segunda vez que um poste cai nas proximidades em menos de dois anos. De acordo com ela, a ocorrência anterior, registrada em dezembro, terminou com a morte de uma pessoa que estava dentro de uma residência atingida.
“Agora aconteceu de novo. Só que não matou ninguém, graças a Deus, porque foi de madrugada. Mas a gente fica bastante incomodado, porque é uma coisa muito difícil para a gente”, relatou.
Posicionamento
Procurada pela Redação Integrada do Grupo Liberal, a Equatorial Pará informou que equipes realizaram serviços de manutenção na área para restabelecer o fornecimento de energia elétrica no bairro, após a colisão de um veículo contra o poste. Por volta das 16h deste domingo, a estrutura já havia sido recolocada e o fornecimento de energia restabelecido.
A concessionária também orientou a população sobre como comunicar ocorrências envolvendo a rede elétrica. “Ocorrências como rompimento de cabos, avarias e colisões contra postes devem ser comunicadas imediatamente pelos canais oficiais de atendimento, com o registro da solicitação como ‘Risco à Vida’”.
Os canais disponíveis são o WhatsApp da assistente virtual Clara, pelo número (91) 3217-8200; a Central de Atendimento, pelo 0800 091 0196; e o site www.equatorialenergia.com.br.