Polícia investiga ataque a faca contra mulher e homem em Canaã dos Carajás

Uma mulher foi esfaqueada na madrugada deste sábado (21), na Vila 45, zona rural de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O suspeito apontado pela ocorrência é o ex-companheiro da vítima, identificado como Samuel, morador do bairro Liberdade, em Parauapebas, que não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com informações sobre o caso, o casal residia em Parauapebas, mas a mulher mudou-se para a Vila 45 após o término da relação. Na madrugada deste sábado, o homem teria ido até a casa da vítima e desferido ao menos 30 golpes de faca contra ela.

Um segundo homem que estava no imóvel também foi atingido por golpes de faca durante o ataque. As duas vítimas receberam socorro e foram levadas para atendimento médico, onde permanecem internadas em estado grave.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Canaã dos Carajás e que perícias foram solicitadas para a apuração dos fatos. Segundo o órgão, diligências estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime, e o procedimento será encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Canaã dos Carajás, que dará continuidade às investigações.