Polícia cumpre mandados no Paraná após família ser feita refém durante roubo no Pará

A Polícia Civil do Pará cumpriu um mandado de busca e apreensão no município de Marialva, no Paraná, como parte das investigações sobre um roubo ocorrido na zona rural de Marabá, no sudeste paraense. A ação, divulgada nesta quarta-feira (5), foi realizada na tarde de 30 de julho, com apoio da Polícia Civil do Paraná.

De acordo com as investigações, três criminosos armados invadiram uma propriedade rural e mantiveram uma família sob poder do grupo por cerca de 12 horas. Durante o período, as vítimas tiveram a liberdade restringida e sofreram agressões físicas e psicológicas.

Até o momento, a Polícia Civil não informou a data em que o crime foi praticado, nem o valor dos bens levados pelos assaltantes. Também não há confirmação de prisões relacionadas ao caso.

Durante o cumprimento do mandado no Paraná, os policiais apreenderam aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos, dinheiro em espécie, joias e um veículo.

As investigações são conduzidas pela Delegacia do Núcleo Cidade Nova, em Marabá, em cooperação com a Polícia Civil do Paraná. O mandado judicial foi expedido pela 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, do Tribunal de Justiça do Pará.

A Polícia Civil informou que o material apreendido será analisado e poderá contribuir para a identificação dos envolvidos e o esclarecimento completo do crime.