Polícia Civil busca identificar beneficiados por ataque cibernético ao Banpará

A Polícia Civil trabalha para identificar os beneficiários de aproximadamente R$ 8,5 milhões em transferências suspeitas realizadas após um ataque cibernético contra o Banco do Estado do Pará (Banpará). A informação foi detalhada durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (25). Como medida de segurança, o banco bloqueou as transferências via Pix para os usuários ao longo desta quarta-feira, incluindo correntistas que são servidores estaduais e instituições que mantêm contas e realizam pagamentos por meio do Banpará. O serviço deve ser retomado gradualmente.

A restrição nas movimentações financeiras também afetou instituições que dependem dos serviços do banco. A Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), por exemplo, suspendeu as movimentações financeiras da instituição, conforme comunicado divulgado nas redes sociais. “Nossos acessos às contas do Forma Pará estão limitados há dois dias, impossibilitando operações financeiras. Lamentamos o atraso nos pagamentos do Convênio e aguardamos a normalização do sistema”, pontua.

A coletiva de imprensa contou com a participação da presidente do Banpará, Ruth Mello, e da titular da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), delegada Vanessa Lee Araújo. As representantes explicaram o andamento das investigações e os protocolos acionados para conter o caso.

A presidente do Banpará afirmou que a ocorrência não se trata de uma fraude, mas de um ataque cibernético. Até a manhã desta quarta-feira, a origem da invasão ainda não havia sido identificada. Segundo ela, a investigação deverá rastrear a origem do ataque a partir das transferências realizadas para as contas que receberam os valores.

Inicialmente, circulou a informação de que havia suspeita de acesso indevido a informações privilegiadas. No entanto, a presidente do banco negou essa possibilidade. “Não foi fraude, foi uma movimentação atípica. No primeiro momento em que tivemos conhecimento, adotamos todos os procedimentos necessários para mitigar os riscos e evitar novos ataques. Tomamos a medida cautelar de fechar o Banpará para o mercado financeiro de movimentações via Pix, para evitar novos ataques”, diz.

A delegada Vanessa Lee afirmou que ainda não é possível identificar o responsável ou os responsáveis pelo crime, nem confirmar se os mesmos suspeitos praticaram outros ataques contra instituições financeiras ou sistemas de tecnologia da informação. No entanto, a investigação já identificou um grupo de pessoas que recebeu os valores transferidos. Segundo a delegada, essa identificação permite configurar, ao menos, o crime de associação criminosa.

“Os receptadores primários são as pessoas que receberam imediatamente esses valores. Pela nossa experiência em investigação policial, sabemos que essas pessoas costumam receber o dinheiro e, em seguida, pulverizá-lo em outras contas. O trabalho da Polícia Civil neste momento é identificar esses receptadores e representar judicialmente para obter informações sobre o caminho percorrido pelo dinheiro”, detalha Vanessa.

A delegada acrescentou que o objetivo é chegar aos responsáveis pela organização da movimentação financeira e aos beneficiários finais dos recursos. “Assim, poderemos identificar os verdadeiros beneficiários desses valores e quem organizou a movimentação financeira. Podemos afirmar que já temos algumas pessoas identificadas que receberam os valores inicialmente, mas nosso objetivo é chegar a quem organizou o esquema e a quem pretendia ficar efetivamente com esses recursos nessa empreitada criminosa”.

Transferências

Ainda na terça-feira (24), a unidade de segurança da informação do Banpará informou que havia sido notificada sobre as transações por volta das 21h45 da última segunda-feira (23). As transferências foram bloqueadas assim que se identificou que a conta pertencia à Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa). Uma apuração inicial apontou cerca de 600 transferências, totalizando aproximadamente R$ 8,5 milhões.

Como parte da investigação, o Banpará continua mapeando as transações e buscando recuperar os valores. Segundo a presidente da instituição, parte do dinheiro já está em processo de devolução pelas instituições financeiras que receberam os recursos. No entanto, não foi detalhado quanto do montante já foi restituído.

“Parte do valor já está sendo repatriada. Estamos solicitando às instituições financeiras que receberam os recursos que façam a devolução, porque foi um incidente cibernético. Existe uma parceria de muitos anos entre os bancos e temos certeza de que o dinheiro será recuperado”, detalha a presidente da instituição.

Ruth Mello acrescentou que o banco já repassou à Polícia Civil os dados sobre a origem e o destino das transferências para auxiliar no rastreamento dos recursos. “Quando fazemos uma transação financeira, ficam registrados o destino e a origem. Já repassamos à Polícia todos os destinos, para que seja feita uma investigação a respeito. Não citamos as instituições para preservar o sigilo, principalmente porque ainda temos uma apuração em andamento”, completa.

Além disso, procedimentos internos e externos previstos nas normas do Banpará foram adotados. “Solicitamos que a auditoria interna do banco participasse desde o primeiro momento e acompanhasse todos os nossos procedimentos. Fomos à delegacia para registrar uma ocorrência policial. Comunicamos o Banco Central, não apenas por meio do e-mail que temos disponível, mas também por telefone, para esclarecer todos os fatos”, ressalta Ruth.

Pagamento dos servidores

A presidente do Banpará garantiu que o pagamento dos servidores públicos estaduais, previsto para ser iniciado nesta quarta-feira (25), ocorrerá normalmente e com segurança, conforme o calendário antecipado e anunciado previamente. Ela também assegurou que não há riscos ou motivos para preocupação em relação aos recursos mantidos no banco.

“Todo cliente pode realizar saques nos terminais de autoatendimento ou diretamente no caixa, além de efetuar todos os pagamentos dentro da normalidade. As operações via Pix estão voltando ao funcionamento normal, e todos os clientes que recebem pagamentos hoje podem ficar tranquilos. Os procedimentos operacionais e técnicos para atender os clientes durante o período de pagamentos permanecem inalterados, garantindo tranquilidade e segurança”, observa.

Perícia digital

A delegada Vanessa Lee explicou que a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Científica, está realizando uma perícia no ambiente digital atingido para identificar as vulnerabilidades exploradas pelos criminosos e compreender como ocorreu a invasão ao sistema e a tentativa de realizar as transações.

“Esse trabalho demanda tempo. Fazemos esse reconhecimento justamente para identificar as vulnerabilidades e incorporar essas informações à investigação policial, a fim de fundamentar nossos pedidos de medidas cautelares ao Poder Judiciário, como mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e bloqueio de valores e ativos”, explica.

Vanessa também destacou que a prioridade da Polícia Civil é compreender a dinâmica criminosa e preservar as evidências digitais do sistema atingido pelo incidente cibernético. A equipe da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos também está elaborando as medidas cautelares necessárias para aprofundar a apuração das transações suspeitas.