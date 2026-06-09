PM prende homem suspeito de estuprar a própria irmã em Redenção

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite do último sábado (6/6), suspeito de estuprar a própria irmã, de 14 anos, em Redenção, no sul do Pará. Ele foi localizado pelos agentes após mais de 16 horas de buscas ininterruptas.

De acordo com o portal Gazeta Carajás, o crime aconteceu na madrugada do mesmo dia. Assim que os militares foram acionados ao caso, iniciaram as buscas pelo suspeito. Durante o dia, moradores relataram que o suspeito havia sido visto perto da casa da vítima, o que fez a polícia cercar o perímetro.

Por volta das 20h, as equipes receberam uma denúncia sobre o paradeiro do homem. Os policiais montaram campana e o abordaram no momento em que ele saía do esconderijo. Ao ser detido, os agentes constataram que ele apresentava vários arranhões e mordidas pelo corpo, marcas deixadas pela adolescente na tentativa de se defender, ainda conforme a Gazeta Carajás.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde ficou detido à disposição da Justiça. Em nota, a PC disse que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.