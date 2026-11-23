PF identifica seis das nove vítimas encontradas em barco à deriva no Pará

Mais de dois anos depois, seis dos nove corpos encontrados em um barco à deriva no litoral de Bragança, são identificados pela polícia ( Foto: Reprodução / TV Globo )

Em abril de 2024, nove corpos foram encontrados em um barco à deriva no litoral de Bragança, no Pará, e uma investigação foi iniciada em conjunto pela Polícia Federal (PF) e Interpol. Neste domingo (22), após mais de dois anos da apuração internacional, seis das nove vítimas foram identificadas, conforme mostrou o programa Fantástico da TV Globo.

A reportagem foi ao ar, neste domingo, no podcast Isso é Fantástico, e revelou detalhes do caso com exclusividade, em parceria com a agência Associated Press, ligando o caso à Mauritânia e ao Senegal, na costa oeste da África.

O Fantástico mostrou que a investigação começou a partir de arquivos recuperados de dispositivos achados no barco, entre eles o último vídeo feito pelo mauritano Hademou Boubou Sokhona em 10 de fevereiro de 2024, poucos dias depois de ele ter ligado para o serviço de emergência 112 da União Europeia em alto-mar.

Dois meses se passaram depois da gravação do vídeo, quando em 13 de abril de 2024, pescadores da comunidade de Tamatateua, em Bragança, encontraram a embarcação encalhada em um banco de areia em alto-mar. No barco, equipes policiais recolheram 28 aparelhos celulares, documentos e anotações manuscritas.

Rotas migratórias

O material mobilizou as polícias do Pará e Federal, além da jornalista brasileira Renata Brito, da agência de notícias Associated Press, especialista em rotas migratórias africanas que já havia coberto um caso semelhante no Caribe. "Quando eu vi a notícia do Brasil, desse barco que tinha sido encontrado no Pará, entrei em contato com a Polícia Federal", afirma Renata.

"A gente foi conversando bastante, fizemos algumas reuniões, compartilhamos poucos dados e nesse compartilhamento surgiu uma relação de confiança", disse o diretor do Instituto Nacional de Criminalística, Carlos Palhares, sobre a colaboração conjunta.

A investigação identificou um documento do mauritano Souleymane Gassama (nascido em 1983). Em contato com a esposa dele, Kadiatou Gassama, descobriu também que o grupo partiu de Nouadhibou em 23 de janeiro de 2024, utilizando a Rota Atlântica da África Ocidental, um trajeto migratório em direção às Ilhas Canárias.

Conforme a reportagem, o perito criminal Alexandre Deitos e uma equipe viajaram à Mauritânia, para coletar material genético de familiares das vítimas, percorrendo mais de 1,5 mil quilômetros pelo país. A equipe recolheu amostras de saliva de Kadiatou Gassama e de seus seis filhos, em Nouakchott, para confirmar oficialmente a morte de Souleimane.

A ausência do atestado de óbito impede que a família acesse auxílios financeiros e enfrente questões burocráticas, como a matrícula escolar das crianças, além de dificultar o luto, especialmente para o filho mais novo, que ainda acredita que o pai esteja vivo na França.

Após dez horas de viagem até Sélibaby, na fronteira entre o Senegal e o Mali, a missão localizou Bambi Cissé, mãe do militar desaparecido Moussa Samba Camara, graças a um bilhete encontrado no barco com a palavra em francês "maman" ("mamãe") e um número de telefone. Ela e dois netos doaram material genético, e outras famílias da região reconheceram roupas de seus parentes.

Em Tachott, a perícia comparou documentos e traços faciais de Hademou Boubou Sokhona, o autor do vídeo em alto-mar, e descartou que ele esteja entre os nove corpos resgatados no Pará. Ao todo, os investigadores identificaram 42 ocupantes da embarcação. Segundo os peritos, a diferença nos números ocorre porque, em barcos pequenos, os sobreviventes costumam lançar ao mar os corpos de quem morre durante a travessia.

Jovens buscavam melhores oportunidades, diz líder e ativista de direitos humanos

Líder comunitário e ativista de direitos humanos Ladji Namory Traoré, que auxiliou nas buscas, disse que a falta de oportunidades impulsiona jovens da região dos Soninke a arriscarem a vida no oceano. "A África é uma terra rica. Tem agricultura, tem minérios. Mas falta desenvolvimento econômico e social. E falta emprego para os jovens", afirma. "Os soninké têm um provérbio: é melhor morrer no exterior buscando riqueza do que morrer de pobreza em casa."

Dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM), vinculada à ONU, apontam que 62 naufrágios foram registrados apenas em 2024 na rota entre a África e as Ilhas Canárias, deixando 1.070 mortos ou desaparecidos.

A PF voltou ao Brasil com 85 amostras coletadas de 29 famílias, e fez cruzamentos genéticos. Em 9 de outubro, um comitê formalizou a identificação de seis vítimas: Boubou Hassane Sokhanna, Demba Saloum Sokhonna, Moctar Chamekh Mory, Diaguily Malamine Camara, Sidy Cissé e Souleimane Gassama.

O perito Alexandre Deitos comunicou os resultados às famílias na África. O diretor do Instituto Nacional de Criminalística, Carlos Palhares, disse que a iniciativa partiu integralmente das autoridades brasileiras. "Não houve pressão diplomática nenhuma. A pressão foi toda nossa. A gente se impôs à vontade, a gente quis fazer essa identificação. É direito da família receber o seu corpo e é direito da pessoa ter um tratamento digno, ter um enterro digno", afirma.