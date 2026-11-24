PF cumpre 29 mandados em ação contra fraude e corrupção em Santana do Araguaia

PF cumpre 29 mandados em ação contra fraude em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro em Santana do Araguaia. ( Foto: Foto: Polícia Federal )

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (24), a Operação 'Cidade Sitiada', para investigar um suposto esquema de fraude em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro em Santana do Araguaia, no sul do Pará. Durante a ação, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, incluindo em seis gabinetes de vereadores da Câmara Municipal. Uma pessoa foi presa.

Além das buscas, a Justiça determinou o afastamento cautelar de 11 pessoas de seus cargos e funções públicas. Entre os afastados estão quatro vereadores do município. As medidas fazem parte de uma investigação sobre a possível atuação de uma organização criminosa formada por agentes públicos e particulares.

De acordo com a Polícia Federal, as apurações identificaram indícios de uma atuação coordenada para direcionar contratos financiados com recursos federais. O esquema investigado envolveria manipulação de processos licitatórios e favorecimento irregular de empresas na disputa por contratos públicos.