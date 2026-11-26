PF cumpre 18 mandados em investigação sobre fraudes na educação em Xinguara

PF cumpre 18 mandados em investigação sobre desvio de recursos na educação na cidade de Xinguara. ( Foto: Foto: PF )

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Conversão, no município de Xinguara, no sudeste do Pará. O objetivo é investigar suspeitas de fraude em licitações do transporte escolar, desvio de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e lavagem de dinheiro. Durante a ação, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão.

Por determinação da Justiça Federal, cinco pessoas também foram afastadas cautelarmente de suas funções públicas. Os investigados estão proibidos de acessar as dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, incluindo os setores de transporte escolar, frota e oficina, além dos departamentos responsáveis por licitações e contratos do município.

Entre as medidas judiciais estão ainda a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dos investigados, a proibição de contato entre eles e o bloqueio de bens e valores, que pode chegar a R$ 28,5 milhões.

As investigações começaram após informações recebidas pela Polícia Federal sobre possíveis irregularidades em processos licitatórios para contratação de serviços de transporte escolar. Os levantamentos apontaram indícios de direcionamento de licitações, pagamentos indevidos e movimentações financeiras que poderiam ter sido realizadas para ocultar a origem e a destinação dos recursos públicos.

A operação busca reunir provas sobre o possível esquema e identificar a participação dos envolvidos nas irregularidades investigadas.