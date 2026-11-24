Pescadores encontram corpo de homem no Rio Itacaiúnas, em Marabá

O caso foi registrado no final da tarde de segunda-feira (23)

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por dois pescadores boiando nas águas do Rio Itacaiúnas, no final da tarde de segunda-feira (23), em frente ao bairro Amapá, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo os relatos iniciais, a vítima apresentava diversas lesões na região do rosto. O cadáver foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A ocorrência aconteceu por volta das 17h, quando os dois moradores pescavam em uma pequena embarcação, conhecida popularmente como casco. Durante a atividade, eles avistaram o cadáver preso à vegetação de igapó, próximo à margem esquerda do rio, e acionaram a Polícia Militar.

Uma guarnição do 34º Batalhão de PM (34º BPM) esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada das equipes que fariam a retirada do corpo de dentro do rio. Militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5º GBM) fizeram o resgate do corpo da água.

A vítima vestia uma bermuda jeans e uma camisa vermelha. Devido às lesões na região do rosto, o corpo estava desfigurado, o que pode dificultar o reconhecimento. Após o resgate, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção para os procedimentos de necropsia.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do homem, a data em que ocorreu a morte ou as circunstâncias do caso. Os exames periciais deverão auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa do óbito. A Delegacia de Homicídios de Marabá deverá investigar o caso para esclarecer as circunstâncias da morte e apurar se houve algum crime.