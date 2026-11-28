A Polícia Civil investiga dois homens suspeitos de acessar e divulgar imagens íntimas de uma mulher sem o consentimento dela, em Cametá, no nordeste do Pará. O caso envolve um celular que a vítima entregou a uma loja da região para ser vendido.
O proprietário do estabelecimento é um dos investigados. O segundo suspeito é amigo dele e da vítima e teria intermediado a negociação do aparelho. Segundo a investigação, os dois teriam acessado arquivos pessoais armazenados no celular e compartilhado as imagens com terceiros.
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cametá instaurou um inquérito para apurar a participação de cada investigado e esclarecer como os arquivos foram acessados.
Isso porque, segundo o relato da vítima, o aparelho havia sido restaurado antes de ser entregue para a venda. A Justiça já concedeu medidas protetivas à mulher. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo.