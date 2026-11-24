PC investiga furto de R$ 8 milhões em defensivos agrícolas em fazenda no Pará

Câmera de segurança registrou dois suspeitos andando em galpão da fazenda no sudeste do Pará ( Foto: Reprodução / Redes Sociais )

A Delegacia da Polícia Civil, em Dom Eliseu, município no sudeste do Pará, investiga o furto de cerca de 1.200 litros de defensivos agrícolas, avaliados em R$ 8 milhões, em uma fazendo no km 20 da BR-222, rodovia federal que conecta a região sudeste do Pará, com o Maranhão até o entroncamento com a Transamazônica.

Neste final de semana, um vídeo passou a circular nas redes sociais da região, com imagens de, ao menos, dois homens circulando na fazenda. A informação é de que eles teriam levado a carga de 1.200 litros de defensivos agrícolas.

Procurada pelo Grupo Liberal, a Polícia Civil informou o seguinte, nesta segunda-feira (23): "Diligências são feitas para identificar e localizar os suspeitos. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido".