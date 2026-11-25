Pará: PF investiga esquema de tráfico internacional que movimentou R$ 3 bilhões

Operação "Recalculando Rota" cumpre seis mandados de busca e apreensão e ordens de sequestro de bens e bloqueio de valores que podem somar até R$ 300 milhões.

A imagem em destaque mostra o material encontrado pelos policiais federais no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. ( Foto: Foto: Divulgação | Ascom PF )

A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação “Recalculando Rota”, nesta quarta-feira (25/11), em São Félix do Xingu, no sul do Pará, com intuito de identificar e apreender bens e valores provenientes do tráfico internacional de drogas. Além do Pará, a ação aconteceu nos estados de Goiás e São Paulo. Segundo as apurações, o grupo alvo da investigação movimentou cerca de R$ 3 bilhões. Até o começo da tarde, a PF não tinha informado se alguma pessoa havia sido presa.

De acordo com a instituição policial, a apuração faz parte de desdobramentos das operações “Rota Caipira” e “Rota Khalifa”, realizadas, respectivamente, nos anos de 2023 e 2025. Esses trabalhos em questão desarticularam organização criminosa com atuação no tráfico internacional de entorpecentes, com ramificações nos estados do Pará, Tocantins, Goiás e São Paulo, conforme as autoridades.

Durante as investigações, a Polícia Federal identificou propriedades rurais no Pará, além de imóveis em Goiás, adquiridos e utilizados para ocultar e dissimular valores ilícitos. A atual fase da investigação busca retirar da organização criminosa os recursos obtidos com o tráfico internacional de drogas.