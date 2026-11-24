Pará: homem dá mais de 30 golpes de canivete na ex após término e é preso

O crime aconteceu na madrugada do último sábado (21/11), em Canaã dos Carajás. O suspeito foi detido nesta terça-feira (24/11)

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta terça-feira (24/11), um homem suspeito de ter esfaqueado a ex-companheira mais de 30 vezes com um canivete em Canaã dos Carajás, sudeste do estado. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (21). A delegada Nathalia Ferreira, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município, afirmou que o investigado estava inconformado com o término do relacionamento com a vítima.

Segundo as autoridades, na casa da mulher foram coletados elementos, com o objetivo de elucidar o crime. As redes de proteção foram acionadas para efetuar o acolhimento e acompanhamento do caso, assim como as perícias de praxe foram solicitadas à Polícia Científica.

“Nós fomos informados sobre o crime pela equipe plantonista do Hospital Municipal Daniel Gonçalves, por volta das 09h45 do último sábado (21), em que a vítima recebeu atendimento médico. De imediato, nós iniciamos as diligências para encontrar o autor do crime e já solicitamos o pedido de prisão preventiva contra ele, que foi autorizado pela Justiça”, explicou Ferreira.

De acordo com a Nathalia, o suspeito compareceu à Seccional Urbana de Parauapebas para registrar um boletim de ocorrência, informando que estava se apresentando espontaneamente. “Porém, após o registro, o delegado da unidade entrou em contato conosco, e nós informamos sobre a existência de um mandado de prisão preventiva expedido contra ele. Diante disso, ele recebeu voz de prisão em cumprimento ao referido mandado”, acrescentou a delegada.

Após a adoção dos procedimentos legais, o preso permanece à disposição do Poder Judiciário. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Canais de denúncia

A Polícia Civil reitera a importância de que crimes desta natureza sejam denunciados. As denúncias podem ser feitas em qualquer localidade do Estado, clicando no serviço “DEAM Virtual”, no site da Polícia Civil do Pará. A ferramenta permite à vítima registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas de urgência e acessar serviços, como perícias e suporte, sem precisar sair de casa.

A PCPA também reforça a importância do Disque-Denúncia, pelo número 181, que pode ser realizada de forma anônima e gratuita de qualquer telefone, além de ser possível o encaminhamento de imagens, vídeos, áudios ou localizações para a atendente virtual "IARA", pelo número (91) 3210-0181.

Além disso, é possível fazer denúncias por meio do número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Outras opções incluem o aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS) e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

A maioria dos casos de violência doméstica é cometida por parceiros ou ex-companheiros das vítimas, mas a Lei Maria da Penha também abrange agressões perpetradas por familiares.