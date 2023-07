Pai é preso por esfaquear filha de 2 anos no sudeste do Pará

Um homem foi preso por esfaquear a filha de 2 anos em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O genitor deve responder criminalmente por tentativa de homicídio. A Polícia Civil investiga o caso, que ocorreu no último domingo (2). Não há detalhes sobre o que teria levado o pai a atacar a criança. Com informações do Fala Sério Canaã.

Policiais militares faziam rondas ostensivas quando uma denúncia anônima informou os agentes sobre o episódio. Por volta das 17h30, a PM foi comunicada que a esposa estava em estado de desespero, na porta de casa, pedindo socorro.

Assim que chegaram no imóvel onde o suspeito teria atacado a filha, os policiais encontraram a mãe e a vítima sendo encaminhadas para o Hospital Municipal de Canaã dos Carajás. O pai estava sentado na porta da residência. Ele foi algemado e levado para a delegacia.

Até a última atualização desta matéria, não há detalhes sobre o estado de saúde da criança. A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o crime à PC e aguarda retorno.