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OPERAÇÃO

Órgãos de segurança iniciam içamento de ônibus que caiu no rio em Barcarena

Mergulhadores instalaram bombonas no rio para auxiliar na flutuação do veículo

O Liberal

16 de julho de 2026 às 19:59

Uma retroescavadeira foi usada para retirar o veículo do fundo da água

Uma retroescavadeira foi usada para retirar o veículo do fundo da água ( Foto: Foto: Reprodução | Jornal Barcarena )

O ônibus que caiu no rio do Porto São Francisco, em Barcarena, começou a ser retirado no final da tarde desta quinta-feira (16), durante uma operação que envolveu equipes de diferentes órgãos de segurança e apoio. A ação foi acompanhada pela Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Barcarena, Defesa Civil, Polícia Militar e Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), conforme informações do portal Jornal Barcarena.

Mergulhadores instalaram bombonas no rio para auxiliar na flutuação do veículo. Após essa etapa, uma balsa-guindaste de uma empresa privada, contratada pela cooperativa proprietária do micro-ônibus, fez o içamento e a remoção da estrutura. Em seguida, uma retroescavadeira auxiliou no deslocamento do veículo até a margem.

De acordo com a Marinha do Brasil, o micro-ônibus que caiu dentro do rio no Porto de São Francisco, em Barcarena, estava a 18 metros de profundidade na maré alta. Já na maré baixa, está a 12 metros. No meio do rio, a profundidade chega a 22 metros.

Até às 20h, não havia a confirmação de que horas a operação havia finalizado. 

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