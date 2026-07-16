Órgãos de segurança iniciam içamento de ônibus que caiu no rio em Barcarena

O ônibus que caiu no rio do Porto São Francisco, em Barcarena, começou a ser retirado no final da tarde desta quinta-feira (16), durante uma operação que envolveu equipes de diferentes órgãos de segurança e apoio. A ação foi acompanhada pela Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Barcarena, Defesa Civil, Polícia Militar e Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), conforme informações do portal Jornal Barcarena.

Mergulhadores instalaram bombonas no rio para auxiliar na flutuação do veículo. Após essa etapa, uma balsa-guindaste de uma empresa privada, contratada pela cooperativa proprietária do micro-ônibus, fez o içamento e a remoção da estrutura. Em seguida, uma retroescavadeira auxiliou no deslocamento do veículo até a margem.

De acordo com a Marinha do Brasil, o micro-ônibus que caiu dentro do rio no Porto de São Francisco, em Barcarena, estava a 18 metros de profundidade na maré alta. Já na maré baixa, está a 12 metros. No meio do rio, a profundidade chega a 22 metros.