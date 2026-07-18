Operação encontra área de plantação de maconha com 'academia' em São Domingos do Capim

A Polícia Militar (PM) encontrou uma plantação de maconha durante uma operação na região do Ariacaua, zona rural de São Domingos do Capim, na última quarta-feira (15). Os policiais apreenderam drogas, sementes de maconha, balança de precisão e diversos materiais utilizados pelo tráfico.
Durante a ação, quatro suspeitos foram localizados em um barracão. Eles abriram fogo contra as guarnições, que revidaram à agressão. Após o confronto, os quatro criminosos conseguiram fugir pela mata. Os policiais encontraram panelas e louças sujas utilizadas momentos antes pelos criminosos.
Na área desmantelada pela PM, além dos entorpecentes e materiais usados para a comercialização de drogas, os policiais ainda encontraram uma 'academia' improvisada, equipada com banco de supino feito de madeira e pesos de concreto, o que indicaria o local como base dos suspeitos.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Capim para os procedimentos legais cabíveis. As buscas pelos envolvidos continuam.
"Acabamos de chegar na região de Ariacaua, onde a gente trocou tiros com quatro elementos e no local encontramos drogas. Para vocês verem como o crime está sofisticado. Eles estavam tão a vontade que criaram uma mesa de supino e colocaram aqui uma barra para treinar, subtende-se que iriam ficar aqui por muito tempo", declarou um dos policiais em vídeo. Parte do material foi queimado ainda na localidade.
A Polícia Militar do Pará confirmou que apreendeu drogas e materiais utilizados no tráfico, na quarta-feira (15), na região do Ariacauá, zona rural de São Domingos do Capim. "No local, quatro suspeitos foram encontrados e dois deles atiraram contra os policiais, que reagiram. Não houve feridos. Os suspeitos fugiram para uma área de mata e não foram localizados. Foram apreendidos entorpecentes semelhantes à maconha, sementes, balança de precisão e materiais para embalagem de drogas. Uma área de cultivo também foi identificada. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de São Domingos do Capim", informou a polícia.