Operação encontra área de plantação de maconha com 'academia' em São Domingos do Capim

Policiais encontraram área que era preparada para plantio de maconha em São Domingos do Capim, na última quarta-feira (15). ( Foto: Reprodução redes sociais )

A Polícia Militar (PM) encontrou uma plantação de maconha durante uma operação na região do Ariacaua, zona rural de São Domingos do Capim, na última quarta-feira (15). Os policiais apreenderam drogas, sementes de maconha, balança de precisão e diversos materiais utilizados pelo tráfico.

Durante a ação, quatro suspeitos foram localizados em um barracão. Eles abriram fogo contra as guarnições, que revidaram à agressão. Após o confronto, os quatro criminosos conseguiram fugir pela mata. Os policiais encontraram panelas e louças sujas utilizadas momentos antes pelos criminosos.

Na área desmantelada pela PM, além dos entorpecentes e materiais usados para a comercialização de drogas, os policiais ainda encontraram uma 'academia' improvisada, equipada com banco de supino feito de madeira e pesos de concreto, o que indicaria o local como base dos suspeitos.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Capim para os procedimentos legais cabíveis. As buscas pelos envolvidos continuam.

"Acabamos de chegar na região de Ariacaua, onde a gente trocou tiros com quatro elementos e no local encontramos drogas. Para vocês verem como o crime está sofisticado. Eles estavam tão a vontade que criaram uma mesa de supino e colocaram aqui uma barra para treinar, subtende-se que iriam ficar aqui por muito tempo", declarou um dos policiais em vídeo. Parte do material foi queimado ainda na localidade.