Operação Cidade Sitiada: PF cumpre dois mandados de prisão e bloqueia R$ 53 mi

Operação em Santana do Araguaia cumpriu 29 mandados de busca e apreensão e afastou quatro vereadores; investigação apura fraudes em licitações e desvio de recursos públicos

A Operação Cidade Sitiada, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (24/11), em Santana do Araguaia, no sul do Pará, resultou no cumprimento de dois mandados de prisão e no bloqueio de R$ 53 milhões em bens e valores. A ação também levou à apreensão de veículos, armas, munições, equipamentos eletrônicos, joias e R$ 110 mil em dinheiro. A identidade dos presos não foi revelada.

A operação também resultou na determinação de duas medidas de monitoramento eletrônico. Ao todo, foram bloqueados R$ 53 milhões em bens e valores. Durante as diligências, os policiais apreenderam 13 carros, uma motocicleta e uma embarcação, além de 19 celulares, dois notebooks, um iPad e um MacBook.

OP CIDADE SITIADA < > Foto: Divulgação | Ascom PF

O balanço da operação inclui ainda a apreensão de armas e munições. Foram recolhidas pistolas, uma carabina calibre .22 e um rifle do mesmo calibre, além de centenas de munições de diferentes calibres, entre elas .22, .380, .40 e 9 mm.

Também foram apreendidos aproximadamente 530 gramas de joias, entre pulseiras, cordão, anéis e brincos, além de R$ 110 mil em dinheiro.

A Operação Cidade Sitiada cumpriu 29 mandados de busca e apreensão em Santana do Araguaia, incluindo seis gabinetes de vereadores da Câmara Municipal. A Justiça também determinou o afastamento cautelar de 11 pessoas de cargos e funções públicas, entre elas quatro vereadores.

A investigação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que agentes públicos e particulares atuavam de forma coordenada para direcionar contratações custeadas com recursos federais.

Informações preliminares apontam que o ofício encaminhado pela Justiça Federal à Câmara Municipal identifica quatro vereadores afastados dos cargos: Flávio Pastora dos Santos (Flávio Negão), Clébio da Silva Costa (Chumbrega do Mandi), Sivaldo Correa de Azevedo (Sivaldo Azevedo) e Glaucione Silva Costa (Gaguim). O documento também cita o controlador interno Hiago de Menezes Gomes e os assessores de gabinete Wemerson Souza Luz e José Manoel da Silva.

Posicionamento

Em nota, a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia informou que tomou conhecimento da operação realizada nesta data pela Polícia Federal no município. "A Administração Municipal respeita e reconhece a importância da atuação dos órgãos de controle e investigação, reafirmando seu compromisso com a transparência, a legalidade e o interesse público".

"A Prefeitura, por meio de sua assessoria jurídica, permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes, prestando os esclarecimentos e fornecendo as informações que forem oficialmente solicitadas. Acreditamos que todos os fatos devem ser devidamente apurados e que, caso sejam identificadas quaisquer irregularidades, estas sejam tratadas conforme a lei", acrescenta a nota.