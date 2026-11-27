Mulher morre atropelada enquanto aguardava ônibus na Alça Viária

Em nota, a PC disse que o condutor “teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva, invadido a pista contrária e atingido a vítima"

Uma mulher identificada como Maria Elza Manso Moreira morreu na manhã desta sexta-feira (27/11) em um acidente de trânsito registrado na Alça Viária, próximo a Vila São Paulo, entre Acará e Bujaru, municípios no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, ela aguardava em uma parada de ônibus às margens da rodovia e foi atingida por um carro.

Em nota, a PC disse que o condutor “teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva, invadido a pista contrária e atingido a vítima, que morreu no local”. De acordo com a instituição policial, um inquérito policial foi instaurado para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. A Delegacia de Bujaru apura o caso.