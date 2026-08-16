Mulher mata ex-marido em briga no Icuí-Guajará, em Ananindeua
O ex-casal estaria bebendo junto quando se desentenderam, o ex-marido tentou agredir a mulher, que teria se defendido com uma faca
Um homem identificado como Mário Sérgio da Piedade Mendes Júnior, de 28 anos, morreu após ser atingido por golpes de faca na manhã deste domingo (16), no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A suspeita do crime foi presa em flagrante pela Polícia Militar. Ela foi identificada como Dailva Coimbra do Nascimento, de 35 anos.
O crime ocorreu em uma residência localizada na alameda Paulo Fonteles, em uma ocupação com acesso pela rua do Japonês. Segundo informações preliminares, Mário e Dailva, que eram ex-companheiros, estavam juntos no imóvel quando houve um desentendimento.
De acordo com o registro da ocorrência, uma denúncia inicial informou que o adolescente, filho de Dailva, de 17 anos, teria esfaqueado Mário, atingindo a região do abdômen. A vítima foi encontrada desacordada e em estado grave. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o médico constatou a morte ainda no local.
A guarnição da Polícia Militar que chegou primeiro à residência abordou Dailva. Segundo o registro policial, ela confessou ter esfaqueado o ex-companheiro. À PM, a mulher afirmou que Mário estava embriagado e teria tentado agredi-la. Ela também relatou que o homem já teria praticado agressões anteriormente e que não estaria respeitando medidas protetivas determinadas pela Justiça.
Dailva permaneceu no local e foi presa pelos policiais militares do 6º Batalhão. A dinâmica exata do crime, no entanto, ainda será investigada pela Polícia Civil.
Equipes da Delegacia de Homicídios e da Polícia Científica do Pará foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia e investigação. Testemunhas também são ouvidas para esclarecer as circunstâncias da morte.
Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios realizam diligências para apurar o homicídio ocorrido no Icuí-Guajará. Segundo a PC, “uma mulher teria desferido golpes de faca contra o companheiro após uma tentativa de agressão”. “A vítima morreu no local, a suspeita foi presa pela Polícia Militar, perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, diz o comunicado da Polícia Civil.
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