Mulher mata ex-marido em briga no Icuí-Guajará, em Ananindeua

Um homem identificado como Mário Sérgio da Piedade Mendes Júnior, de 28 anos, morreu após ser atingido por golpes de faca na manhã deste domingo (16), no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A suspeita do crime foi presa em flagrante pela Polícia Militar. Ela foi identificada como Dailva Coimbra do Nascimento, de 35 anos.

O crime ocorreu em uma residência localizada na alameda Paulo Fonteles, em uma ocupação com acesso pela rua do Japonês. Segundo informações preliminares, Mário e Dailva, que eram ex-companheiros, estavam juntos no imóvel quando houve um desentendimento.

De acordo com o registro da ocorrência, uma denúncia inicial informou que o adolescente, filho de Dailva, de 17 anos, teria esfaqueado Mário, atingindo a região do abdômen. A vítima foi encontrada desacordada e em estado grave. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o médico constatou a morte ainda no local.

A guarnição da Polícia Militar que chegou primeiro à residência abordou Dailva. Segundo o registro policial, ela confessou ter esfaqueado o ex-companheiro. À PM, a mulher afirmou que Mário estava embriagado e teria tentado agredi-la. Ela também relatou que o homem já teria praticado agressões anteriormente e que não estaria respeitando medidas protetivas determinadas pela Justiça.

Dailva permaneceu no local e foi presa pelos policiais militares do 6º Batalhão. A dinâmica exata do crime, no entanto, ainda será investigada pela Polícia Civil.

Equipes da Delegacia de Homicídios e da Polícia Científica do Pará foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia e investigação. Testemunhas também são ouvidas para esclarecer as circunstâncias da morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios realizam diligências para apurar o homicídio ocorrido no Icuí-Guajará. Segundo a PC, “uma mulher teria desferido golpes de faca contra o companheiro após uma tentativa de agressão”. “A vítima morreu no local, a suspeita foi presa pela Polícia Militar, perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, diz o comunicado da Polícia Civil.